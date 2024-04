Congo-Brazzaville: Gaz naturel - La compagnie Wing Wah va lancer sa production en août

La société chinoise Wing Wah entend lancer, dès le mois d'août prochain, la production du gaz associé avec l'inauguration de la deuxième installation gazière du pays. Le président directeur général (PDG) de Wing Wah, Xiao Lianping, a signé le 8 avril à Brazzaville, avec le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, le contrat de partage de production tout comme deux autres compagnies pétrolières.

La signature de l'avenant au contrat de partage de production et la réalisation du projet de valorisation du gaz associé par la société pétrolière Wing Wah constituent une avancée en matière de l'industrialisation des hydrocarbures au Congo. D'après le PDG de Wing Wah, Xiao Lianping, le projet va se réaliser en trois phases : le lancement officiel de la production en août prochain, la deuxième phase consiste à la commercialisation prévue au mois de février 2025 et la troisième phase dédiée aussi à la distribution et à la commercialisation en décembre 2025.

La compagnie s'engage à proposer des produits pour satisfaire aux demandes croissantes du peuple congolais et à contribuer à l'essor économique et social du pays. « Nous sommes très content d'avoir signé cet avenant au contrat de partage de production avec le gouvernement congolais. La compagnie est en train de développer la valorisation du gaz associé(...) La réalisation de ce projet de valorisation du gaz associé renforcera l'amitié entre le Congo et la Chine, un exemple de l'initiative une route et une ceinture. Elle propulsera le secteur pétrolier du Congo dans une nouvelle phase », a déclaré Xiao Lianping.

Peu après la signature par la société Wing Wah, le directeur général de la compagnie pétrolière Ammat, Massimiliano Mignacca, le PDG de la Société africaine de recherche pétrolière et de distribution (SARPD Oil), Claude Willy Etoka, ont également posé leurs signatures au bas de l'avenant au contrat de partage de production. En effet, la compagnie SARPD Oil a obtenu le permis d'exploitation du champ Ngoki, situé à une profondeur de 3400 mètres dans le département de la Cuvette.

L'engagement des compagnies dans le partage de production, selon le ministre des Hydrocarbures, s'inscrit dans la ligne droite des orientations politiques du chef de l'État pour l'augmentation de la production nationale et la diversification économique. Cette initiative amorcée depuis le premier trimestre 2023 représente des accords additionnels de partage de production avec les compagnies pétrolières. La réforme a permis à l'Etat d'instituer un meilleur cadre fiscalo-douanier permettant de booster les investissements dans le secteur pétrolier et gazier.