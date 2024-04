Afrique: Khouribga - 13 longs métrages en lice au Festival international du cinéma africain (11-18 mai )

Khouribga — Treize films représentant 11 pays seront en lice pour décrocher les prix de la compétition officielle des longs métrages à la 24ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) qui se tiendra du 11 au 18 mai prochains sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il s'agit de "Le Silence des Violons" du réalisateur marocain Said Chraibi, de "Le Verre de L'amitié" de Naoufel Beraoui (Maroc), de "A toi Jeddi" de Sara Ben-Saud (Tunisie), de "Backstage" de Afef Ben Mahmoud et Khalid Ben Kirane (Tunisie), de "Rate Hole" de Mohamed El Samman de l'Egypte, de "L'Argile" de Arcade Assogba (Bénin), de "Le Champ des Oublies" de Roger Gbekou (Togo), "THE birde" de Mryrian Birama (Rwanda), et de "Le galop" de Eléonae Yameogo (Burkina Faso), a indiqué la Fondation du FICAK dans un communiqué.

Concourent également à cette compétition, "Le Mouton de Sada" de Pape BounameLop (Sénégal), "When The Lzvees" de Broko-MasingDirickTenn (Cameroun), "Service au Coeur" de Paul .Wilo (Zambie) et de "Taxi Warren" de O.Assi de la Côte d'Ivoire, selon la même source.

Selon les organisateurs, la réalisatrice égyptienne Hala Khalil présidera, le jury du 24è Festival international du cinéma africain en compagnie de Jean Roke Patoudem du Cameroun, de Afifa Hassainate du Royaume-Uni, de Kalou Bi Goulian Emile de la Côte d'Ivoire et de Saïdou Bokoum de la Guinée.

Le cinéma malien est l'invité d'honneur de cette 24ème édition du FICAK qui verra la projection de Six films de cinéastes maliens en présence de réalisateurs, d'écrivains, d'artistes et de romanciers de ce pays.

Le FICAK, dont la première édition remonte à 1977, est considéré comme étant l'un des festivals de cinéma les plus anciens au Maroc et le troisième festival du film africain à l'échelle du continent après ceux du Fespaco qui date de 1969 et de Carthage (1966).