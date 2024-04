Maroc: Province de Médiouna - La promotion du bien-être des jeunes filles au centre d'une rencontre de sensibilisation

Médiouna — La province de Médiouna a organisé, lundi, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé (7 avril), une rencontre de sensibilisation portant sur la promotion du bien-être des jeunes filles.

Cette rencontre a été tenue en partenariat avec l'Association des amis de la santé, dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, le conseil local des Ouléma et la direction provinciale du ministère de l'Éducation Nationale du Préscolaire et des Sports.

Intervenant à cette occasion, Assiya Naim, représentante de la division de l'Action sociale à la province de Médiouna, a indiqué que l'objectif de cet événement est de promouvoir une compréhension globale de la santé en mettant l'accent sur le bien-être physique, mental et émotionnel chez les jeunes filles, ainsi que sur l'importance de la vaccination préventive contre le cancer du col de l'utérus.

A cet effet, des jeunes filles ont pu participer à une série d'ateliers informatifs et interactifs. Le président du Conseil local des Ouléma de Médiouna, Mohamed Boucherka, a animé un atelier sous le thème "L'encadrement religieux et spirituel et son importance pour la santé".

Par la suite, Meriem El Yacoubi, nutritionniste, est intervenue sur les principes d'une alimentation saine et équilibrée, sensibilisant les participantes sur l'importance des nutriments et des choix alimentaires pour leur santé.

Un atelier interactif portant sur la psychologie de l'adolescence a été animé par Azzouz Atoussi, spécialiste dans le domaine de la psychologie sociale. A travers cet atelier, les jeunes filles ont pu explorer des aspects de leur personnalité et des défis typiques de l'adolescence. Aussi, des conseils pratiques leur ont été fournis pour renforcer l'estime de soi et la confiance en soi.

Le dernier atelier de la journée a porté sur l'importance du vaccin préventif contre le cancer du col de l'utérus. A ce titre, les jeunes participantes ont pris connaissance des mesures de prévention, principalement la vaccination et les examens de dépistage, mais également les moyens pour réduire le risque de développer cette maladie.