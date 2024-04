Algérie: Accidents de la route - 206 morts et 742 blessés durant 28 jours de Ramadhan

ALGER — Les services de la Gendarmerie nationale ont recensé, au niveau de leur territoire de compétence, 206 morts et 742 blessés dans 508 accidents de la route survenus durant 28 jours du mois de Ramadhan.

Dans une déclaration à l'APS lundi, le responsable de la communication au Centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale, Abdelhamid Amrani, a indiqué que le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents, en raison du non-respect du code de la route, citant la négligence des conducteurs ayant provoqué 82 accidents, la circulation volontaire sur la voie gauche (49), la non rétrogradation de la vitesse aux virages (45), le non-respect de la distance de sécurité (41) et l'imprudence des piétons (37).

Comparativement à la même période de l'année dernière, le nombre de décès a enregistré une hausse de 11% ainsi que celui des blessés (+18 %), selon M. Amrani, l'expliquant par l'implication de véhicules de transport de voyageurs et de marchandises, ainsi que de poids lourds dans plusieurs accidents de la route.

A l'occasion de l'Aïd El-Fitr, le responsable appelle les usagers de la voie publique au respect des règles de bonne conduite sur la route, notamment avec le trafic routier dense durant les fêtes et occasions, ainsi qu'à éviter les excès de vitesse et les manoeuvres dangereuses, leur rappelant la page officielle "TARIKI" pour consulter l'info-trafic et le numéro vert 1055 pour tout signalement.