Algérie: Clôture du concours de récitation et de psalmodie du saint Coran - Participation de près de 10000 détenus

TIPASA — Le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de réinsertion, Said Zerb, a fait état, dimanche soir, à la clôture de la 14e édition du concours de récitation et de psalmodie du Coran à l'établissement pénitentiaire de Koléa (Tipasa), que cette manifestation avait connu la participation de près de 10.000 détenus aux tours éliminatoires qui se sont déroulés à travers les établissements pénitentiaires.

A la clôture de la 14e édition de ce concours religieux, organisé en coordination avec le ministère des Affaires religieuse et des Wakfs, M. Zerb a indiqué que "cette forte participation est le fruit de la politique de réinsertion qui porte un intérêt particulier à l'éducation spirituelle et religieuse des détenus et tend essentiellement à corriger leurs comportements et à réduire les risques de leur récidive, une fois leur peine purgée".

Dans ce contexte, le nombre des détenus ayant mémorisé le Saint Coran en entier s'élève à 163, tandis que celui des détenus ayant mémorisé entre 30 et 59 hizbs est de 164 contre 4.194 détenus ayant mémorisé entre 01 et 30 hizbs et 5.442 détenus ayant mémorisé moins d'un hizb, sur un total de 9.964 détenus qui suivent des cours dans les classes de récitation du Saint Coran au niveau des établissements pénitentiaires du pays, a-t-il précisé.

M. Zerb a mis en avant les efforts des encadreurs de ce concours religieux, au nombre de 593, au sein des établissements pénitentiaires, qui veillent à dispenser les cours et à prodiguer des conseils et des orientations aux détenus, à travers 424 classes de récitation et de psalmodie du Saint Coran au niveau des établissements pénitentiaires du pays.

L'enseignement en général occupe une place privilégiée dans les établissements pénitentiaires, en vue de renforcer les capacités des détenus et de les doter de diplômes, de compétences et de principes spirituels et religieux pour faciliter leur réinsertion dans la société, une fois leur peine purgée, a estimé M. Zerb, faisant état de 43.691 détenus inscrits, cette année, dans les différents paliers de l'enseignement dont 7.137 dans les classes d'alphabétisation, 1.055 autres inscrits dans l'enseignement supérieur à distance et 108 étudiants universitaires bénéficiant de la semi-liberté.

Le concours de "récitation" et de "psalmodie" a concerné quatre catégories, à savoir celles des adultes (hommes et femmes) et celles des mineurs (garçons et filles), ainsi que trois autres catégories "Résumé d'un livre", "Meilleur poème" et "Meilleur chant religieux".

Dans la catégorie "psalmodie" hommes, trois candidats représentant les établissements pénitentiaires de Bousaada, Koléa, et Tizi Ouzou ont remporté, ex aequo, la première place, tandis que la deuxième place est revenue, à ex aequo, à trois concurrents représentant les établissements pénitentiaires d'El Harrach, Ain Tedles, et Koléa.

La troisième place dans la même catégorie a été décrochée par trois concurrents représentant les établissements pénitentiaires de Kolea, Chlef, et Boughezoul, tandis que la première place dans la catégorie "récitation du Coran" est revenue à trois concurrents représentant les établissements pénitentiaires de Blida, Bouira, et El Harrach, selon les résultats finaux annoncés par le jury national composé d'imams et de religieux.

Lors de la clôture de cette édition, des activités culturelles et religieuses ont été organisées, outre la remise des prix et des certificats de mérite aux lauréats pour les encourager à fournir davantage d'efforts.