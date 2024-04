Algérie: Des programmes spéciaux durant les jours de l'Aïd El Fitr

ALGER — Des programmes spéciaux sont prévus par les différentes entreprises de transport public, tous modes confondus, à l'occasion de l'Aïd El Fitr, afin de faciliter le déplacement des personnes et leur permettre de célébrer cette fête dans les meilleures conditions possibles.

Ainsi à cette occasion, l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a mobilisé trois navires pour permettre à un maximum d'Algériens établis à l'étranger de passer la fête de l'Aïd en Algérie, et cela conformément aux instructions des hautes autorités du pays.

Un total de 1.294 voyageurs et 1034 véhicules ont été transportés de Marseille à Alger et Oran, selon des données communiquées par l'ENTMV.

Pour sa part, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a établi un programme spécial de vols internationaux à destination de l'Algérie, pour la période s'étalant du 10 mars et le 13 avril en cours lui ayant permis de vendre 47.791 billets, avec des réductions atteignant jusqu'à 50%, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, selon les données de la compagnie.

Sogral et l'Etusa se mobilisent

Concernant le transport terrestre, la Société d'exploitation des gares routières d'Algérie (Sogral) à tracé un programme spécial Aïd El-Fitr, prévoyant 5.000 dessertes quotidiennes au départ des différentes gares routières, qui s'étend de la dernière semaine du Ramadhan à la deuxième semaine après l'Aïd El-Fitr.

Dans ce cadre, la Sogral a sollicité plusieurs sociétés de transport disposant d'autocars inexploités pour doubler le nombre de dessertes et des quais ont été réservés aux transporteurs autorisés à exercer leur activité les jours de l'Aïd, tout en doublant le personnel d'hygiène, de sécurité et d'entretien dans toutes les gares et en mettant en place un système de permanence au niveau de toutes les gares routières pour un service 24h/24.

Concernant la capitale, l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a mis en place un programme spécial pour faciliter la circulation des citoyens à Alger à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, en couvrant 186 lignes avec 189 bus durant le premier jour de l'Aïd et 263 bus pour le deuxième jour et 189 bus pour le troisième jour de cette occasion.

Les horaires d'exploitation sont fixés de 06h00 à 19h00 pour les brigades jour et de 19h00 à 01h40 pour les brigades de nuit avec une moyenne de 30 mn entre chaque rotation, selon l'établissement.

L'Etusa a également établi un programme de transport vers Djamaâ El Djazaïr, dont les premiers départs sont fixés à 5h30 du matin et les retours à la fin de la prière de l'Aid El Fitr, et ce, depuis les stations du 1er mai, des Fusillés, du 8 mai 1945, de Kouba, Zéralda, Sidi Abdellah, Réghaia, Ouled Moussa, Khemis Khechna, Hamadi, Bir Touta, des Eucalyptus, de Baraki, Bachjarah, Ain Naadja et d'El- Harrach.

Aussi, des navettes à destination des cimetières avec cinq lignes spéciales seront mises en place de 07h00 à 13h40 depuis les stations du 1er mai, la Place des Martyrs et El Harrach vers le cimetière d'El Alia, Chevalley vers le cimetière de Dely Brahim et Bachdjarah vers le cimetière de Sidi Rezine par Baraki.

Le rail s'adapte

Pour ce qui est du transport par rail, la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), a élaboré un programme spécial pour la circonstance prévoyant 240 dessertes quotidiennes: soit 16 sur les grandes lignes, 65 sur les lignes régionales et 150 sur les lignes de banlieues.

La SNTF compte ainsi transporter plus de 400.000 voyageurs durant les derniers jours du Ramadhan et les deux premiers jours de l'Aïd El Fitr, grâce notamment au renforcement de la capacité des trains avec des wagons supplémentaires, avec des trains qui circuleront de 06h00 du matin à 19h00.

La SNTF reprendra les horaires habituels des dessertes (programme avant le Ramadhan) à partir du deuxième jour de Aid El Fitr, avec la reprise des dessertes suspendues.

Pour ce qui est de l'Entreprise du Métro d'Alger, les rames commenceront à circuler, durant les jours de Aid El Fitr, à partir de 05h00 du matin et jusqu'à 21h00, alors que la Société d'Exploitation des Tramways (SETRAM) prévoit de faire circuler ses rames à Alger de Ruisseau en direction de Dergana, à partir de 5h30 jusqu'à 22h00, tandis que l'exploitation du tramway de Dergana en direction de Ruisseau commencera à 5h30 jusqu'à 20h40.