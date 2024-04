Algérie: Gendarmerie nationale - Plan de prévention spécial à l'occasion de l'Aïd El Fitr

ALGER — Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un plan de prévention spécial à l'occasion de l'Aïd El Fitr, afin d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens ainsi qu'une "action de proximité de qualité", a indiqué lundi un communiqué de ce corps de sécurité.

"Dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre du plan mis en place durant le mois sacré du Ramadhan, visant à protéger les individus et les biens, le Commandement de la GN a pris des mesures de prévention en adaptant les formations opérationnelles en service à travers le territoire national, afin de maintenir la sérénité", selon la même source.

Pour ce faire, "toutes les mesures sécuritaires ont été prises à travers la mise en place de formations fixes et mobiles de nuit comme de jour, soutenues par les unités et les formations de la GN, différentes spécialités confondues, pour assurer une disponibilité permanente et continue en vue d'intervenir, d'aider et d'offrir une action de proximité de qualité au profit du citoyen", ajoute le communiqué.

Autres mesures prévues par ce plan, "l'intensification des patrouilles avec la mise en place des points de contrôle et d'inspection à l'entrée des villes et au niveau des autoroutes et voies express, ainsi que tous les réseaux de transport, y compris les lignes ferroviaires pour sécuriser les trains et les stations de transport des voyageurs, l'objectif étant d'assurer la sécurité des déplacements des citoyens, notamment en ces jours précédant l'Aïd, marqués par une forte densité du trafic routier et un nombre important de voyageurs entre les différentes wilayas, via les moyens de transport publics et privés".

Dans ce cadre, le Commandement de la GN appelle les citoyens au respect du code de la route pour leur sécurité, rappelant le numéro vert gratuit (1055), mis à leur disposition 24h/24, ainsi que le site de pré-plaintes et la page "TARIKI" pour tout renseignement concernant les routes.