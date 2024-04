Togo: Un Regard sans complaisance posé par Me Paul Dodji Apévon

Il s'agit d'un regard porté sur ces institutions de la République togolaise, par le président national de ce parti, Me Paul Dodji Apévon, lors de la cérémonie d'investiture des candidats de ce parti pour les élections législatives et régionales, il y a deux semaines, et avant que ces élections en soient reportées.

En effet, pouvait-on lire dans le discours de circonstance du patron de cette formation politique de l'opposition, les FDR (Forces Démocratiques pour la République) qu' « il n'est un secret pour personne que le régime qui nous régente depuis plus d'un demi-siècle est devenu anachronique, archaïque, désuet par l'usure du pouvoir et est aujourd'hui en faillite chronique car aucune institution, aucun département de la République ne fonctionne correctement ».

Et Me Apévon fait une longue liste :

« -L'Assemblée nationale, en fin de mandat mais maintenue artificiellement en vie, vient de fouler au pied notre constitution, socle de notre République »

« -La cour constitutionnelle n'a aucune existence légale parce qu'incomplète »

« -La CENI, pompeusement qualifiée d'indépendante, est totalement phagocytée par le pouvoir »

« -La HAAC est devenue un bras armé du pouvoir pour réprimer les journalistes »

« -La Justice qui, sous d'autres cieux, est le rempart contre les dérives de l'exécutif, est utilisée comme un instrument de répression des militants de l'opposition »

« -La plupart des communes ne sont pas viables du fait que le régime a refusé de les doter de moyens conséquents, faisant ainsi de la décentralisation un rêve brisé »

« -En matière de santé, le Togo ne dispose pas à ce jour d'une vraie structure sanitaire de référence, ce qui oblige les dirigeants et les nantis à se rendre en Europe pour se faire soigner »

« -L'éducation est totalement inadaptée et les universités et autres grandes écoles supérieures ne forment que des chômeurs qui gonflent le lot des conducteurs de taxi-moto, seul métier aujourd'hui accessible aux Togolais »

« -La Corruption, l'évasion fiscale et le népotisme ont atteint un niveau alarmant »

Et enfin, « -actuellement, tous les services travaillent au ralenti à cause des coupures intempestives et répétitives du courant électrique ».

Ce sont là les regards que cette formation politique au symbole du parapluie blanc dans un fond violet y pose sur nos institutions et sur divers secteurs d'activité ou domaines de la vie au Togo.