Ile Maurice: «Qu'il s'agisse de compétition ou de voyage, c'est une porte d'entrée sur le monde»

L'an dernier, le Rodrigues International Kitesurf Festival avait séduit pour son retour après trois années d'absence dues à la crise sanitaire. Comptant la présence de kitesurferrs de renommée mondiale comme Jalou Langeree, Johana Catharina Edin et Louka Pitot, l'organisation avait mis les bouchées doubles pour faire de cet un événement régional un rendez-vous incontournable pour les passionnés de kitesurf. Pour cette 9e édition, c'est le Sud-Africain Oswald Smith qui viendra donner un coup de peps à ce festival.

Du 24 au 28 juillet 2024, Rodrigues accueillera la 9e édition du Rodrigues International Kitesurf Festival. Comment avez-vous découvert cet événement ?

J'ai découvert ce festival grâce à mon bon ami Louka Pitot et à Jalou Langeree. Ils ont tous deux eu la chance d'assister à l'événement l'année dernière et ont fait l'éloge de l'expérience qu'ils ont eue ici.

Vous aurez un statut particulier pour cette édition puisque vous en serez le parrain. Vous marchez donc sur les traces de ces deux kitesurfeurs, Louka Pitot, étoile montante du kitesurf mondial, ou encore la triple championne du monde de wave riding, Jalou Langeree (Pays-Bas), respectivement parrain et marraine de la précédente édition. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et comment ce statut vous a-t-il été présenté ?

Le statut de parrain de la 9e édition du festival RIKF est un honneur absolu. Je suis reconnaissant d'avoir été invité et je ressens une certaine obligation et un enthousiasme de partager mon parcours en kitesurf avec tous ceux qui seront présents. Le kitesurf est un sport incroyable qui peut vous faire voyager. J'espère qu'en tant que parrain, je pourrai convaincre certaines personnes que si vous réalisez votre rêve, il peut vous mener loin.

Le kitesurf est une discipline qui émerge lentement mais sûrement sur l'île Rodrigues. Que pourrait-on faire pour donner encore plus de notoriété à ce sport ?

Le kitesurf se développe à un rythme incroyable et est pratiqué partout dans le monde. Bien sûr, Une petite île comme Rodrigues n'est pas quelque chose dont on entend parler tous les jours, mais elle a néanmoins le potentiel de devenir l'un des plus grands endroits avec l'aide des médias appropriés et de la reconnaissance. Faire venir des coureurs professionnels à des événements comme le RIKF et, grâce à leur flux, sensibiliser les gens est un bon début pour faire passer le message.

Vous êtes décrit comme un passionné de sports nautiques et pour cause, vous disposez désormais d'un palmarès éloquent avec des titres nationaux et internationaux dans plusieurs disciplines du kitesurf. Que souhaiteriez-vous transmettre aux passionnés de kitesurf lors de votre visite à l'île Rodrigues ?

Mon objectif serait de transmettre une approche positive de vos rêves et jusqu'où cela peut vous mener si vous y mettez tout votre coeur. Le kitesurf est ma passion et cette passion m'a emmené à plusieurs endroits, parce que j'ai cru en moi et j'ai travaillé pour atteindre cet objectif. Nous sommes tous capables de tout faire si nous essayons suffisamment dur.

Avez-vous déjà ridé sur les spots de l'île et peut-on espérer vous voir en action lors de ce festival ?

Je n'ai jamais eu le plaisir de visiter Rodrigues pour l'instant, ce qui rend ce prochain voyage encore plus spécial et excitant. Vous serez sûr de me voir sur l'eau chaque fois que le vent soufflera à chaque spot.

Quelles seraient également les conditions idéales pour avoir le meilleur niveau de kitesurf durant ces quelques jours de compétition ?

Lorsque nous parlons de conditions idéales, cela peut être une grande variété de choses et chacun a sa propre opinion. Je pense que les meilleures conditions possibles seraient cinq jours de vent compris entre 15 et 25 noeuds.

Vous avez récemment rejoint l'équipe North Kiteboarding. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce partenariat ?

Je suis ravi de rejoindre l'équipe de North Kiteboarding. Nous partageons la même vision de la création de produits innovants et haut de gamme et bien sûr, l'amour du sport. En tant que sponsor, je ne peux pas demander à être affilié à une meilleure marque. Je contribuerai à la recherche et au développement de leurs nouveaux produits et je participerai à la compétition si nécessaire.

Enfin, quels seront vos objectifs pour cette année et avez-vous quelques mots pour ceux qui souhaitent faire partie du Festival International de Kitesurf de Rodrigues cette année ?

Je fais de la compétition depuis de nombreuses années et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mes objectifs et mes ambitions avaient changé. J'ai vraiment envie d'aller explorer et kiter de nouveaux spots à travers le monde, pas un lagon habituel, mais des spots inexplorés. Je pense que ce monde est si grand et que nous avons de nombreux et de beaux endroits qui attendent d'être parcourus. Ce faisant, j'espère sensibiliser davantage à ce beau sport et susciter l'idée que le kitesurf peut vous emmener partout. Qu'il s'agisse de compétition ou de voyage, c'est une porte d'entrée sur le monde.

A propos d'Oswald Smith

Le parcours de kitesurf d'Ozzie a commencé à Stellenbosch, une petite ville à l'extérieur du Cap, où il a grandi. Son père, un passionné de navigation, l'emmenait tous les jours à la plage après l'école, entretenant un lien profond avec l'océan qui témoigne de ses diverses compétences d'aujourd'hui. «J'étais littéralement accro au kitesurf dès le premier jour», dit Ozzie. «Mon père a toujours été profondément lié à l'eau. Il m'a appris à faire du cerf-volant et dès la première fois que je l'ai essayé à 12 ans, j'ai su que j'ai tout de suite adoré.»

Ozzie s'est essayé à toutes les disciplines du kitesurf. Il a débuté au Racing, où il a décroché trois podiums consécutifs en tournée. Pourtant, il est toujours revenu à la créativité et à la communauté qu'il a trouvée dans le Freestyle, le Wave Riding et le Big Air. La polyvalence d'Ozzie dans toutes les disciplines lui a valu une série impressionnante de titres.

Palmarès

3 fois vice-champion du monde de slalom

Vice-champion du monde Junior de Freestyle

5 fois champion d'Afrique du Sud

Vice-champion Red Bull Megaloop 2020