Madagascar: Tennis - Miotisoa Rasendra - « À la fin de l'épreuve, j'ai marché sans mes béquilles »

interview

Miotisoa Rasendra, la jeune joueuse de tennis malgache la plus prometteuse, raconte les moments difficiles qu'elle a vécus après une blessure au genou. Guérie complètement, elle vient de renouer avec la victoire samedi à Accra.

Miotisoa Rasendra, vous venez de remporter un tournoi junior à Accra. Mais avant cela, vous avez été éloignée des terrains pendant presque un an, que s'est-il passé ?

Le 21 mars 2023, alors que je m'entraînais au Centre ITF en Tunisie, j'ai eu un accident pendant une séance d'entraînement qui a provoqué une blessure au genou. Après avoir passé une IRM, nous avons découvert que j'avais une rupture du ligament croisé antérieur, une entorse de grade II du ligament latéral externe et une fissure des deux ménisques du genou droit.

Comment avez-vous réagi à cette mauvaise nouvelle ?

C'était une information très difficile à accepter. Cela signifiait que je devais m'éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Le fait d'être loin de mes parents n'a pas facilité les choses. De plus, nous avions prévu de participer à mon premier tournoi ITF féminin, qui devait commencer le samedi suivant, suivi de deux J100 afin d'accumuler des points en vue de participer à mon premier tournoi du Grand Chelem junior à Roland-Garros.

Quelles décisions avez-vous prises face à ce drame ?

La meilleure option qui s'est présentée pour un retour plus rapide était de subir une intervention chirurgicale. Nous avons donc pris rendez-vous avec le chirurgien et programmé l'opération pour le 1er avril. J'ai alors informé mes parents. Ensuite, je suis montée dans un avion pour rentrer chez moi à Madagascar.

Une fois à Madagascar, comment cela s'est-il passé ?

Je n'ai finalement pas eu besoin de me faire opérer. Lorsque je suis descendue de l'avion, j'étais en fauteuil roulant, puis nous sommes allés à l'église. Après nos prières et à la fin du service, j'ai marché sans mes béquilles. Certaines personnes pourraient appeler cela un miracle, mais à ce moment-là, j'étais tellement indifférente. J'avais encore mal, je pouvais marcher, mais la douleur persistait, et j'avais tellement de pensées tourbillonnant dans ma tête, tellement de tristesse dans mon coeur, comme si une partie de moi avait disparu, et ce n'était pas juste...

Que s'est-il passé ensuite ?

J'ai commencé à abandonner l'idée non pas de guérison de ma blessure, mais de réalisation de mon rêve. J'ai sérieusement envisagé d'abandonner le tennis, pensant que ce serait plus facile, car le miracle ne se produirait pas et l'opération non plus. Mais mes parents et quelque chose en moi ont obstinément refusé d'abandonner mon rêve.

Après tant de désespoir, comment avez-vous réussi à vous relever ?

J'ai diminué l'importance accordée au tennis et j'ai laissé de la place à de nouveaux aspects de ma vie. J'ai également ouvert la porte à la foi et à Jésus. Cette décision m'a apporté une croissance personnelle significative, m'a permis d'apprendre de nouvelles leçons, de guérir de mes blessures et de m'épanouir à la fois mentalement et physiquement. En 2024, cette évolution s'est poursuivie. En février, j'ai repris ma raquette et commencé à m'entraîner en vue de participer à des tournois.

Le week-end dernier, vous avez remporté un titre au Ghana, est-ce une rédemption ?

Alors que je continuais à m'entraîner, je me suis inscrite à des tournois juniors ITF, comme celui du Ghana. Au fond de moi, je savais que je n'avais pas toutes les qualités requises pour être en compétition. Le tournoi a commencé, j'étais nerveuse, j'ai retrouvé la compétition, le stress avant les matchs, la réflexion stratégique, le combat pour chaque point, la gestion des émotions, tout était là. Je savais d'où cela venait et ce n'était certainement pas de moi, c'était de Dieu. Et j'ai remporté le tournoi. Oui, je l'ai fait et toute la gloire revient seulement à Dieu. Remporter un tournoi peut sembler irréaliste, mais rien n'est impossible à Dieu. "Il y a un temps pour tout..." Ecclésiaste 3:1...