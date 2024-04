Madagascar: DRCC-Diana - Fabio Tinogny Alias Momo Jaomanonga tient les rênes

La passation de service entre l'ancien directeur Wilson Rakotondrazafy et le nouveau dirigeant Fabio Tinogny s'est déroulée, hier 8 avril, à la salle de conférence de la grande maison de la Communication et de la Culture Banja à 10 heures.

L'évènement a été honoré par les autorités locales, notamment le préfet d'Antsiranana, le représentant du gouverneur, le grand tenant traditionnel Tsiaraso IV Ampanjaka du royaume Sakalava Bemihisatra, les journalistes des cinq districts de la région DIANA, ainsi que des artistes... Enfin, Wilson Rakondrazafy cède sa place après avoir siégé 4 ans et 8 mois à la tête de la direction de la Communication et de la Culture. Il est fier de ce qu'il a réalisé. L'inauguration de Banja et la rediffusion en direct du passage de la flamme des îles à Antsiranana, en sont des preuves concrètes. Il peut bomber le torse en sortant par la grande porte.

Le nouveau directeur, nommé par le conseil des ministres, le mercredi 3 avril dernier, est un poète-écrivain, l'une des plumes aiguisées de la DIANA. La culture, il a ça dans son sang, la communication est sa tasse de thé. Orateur hors pair, les mots jaillissent aisément de sa bouche. Fabio Tinogny n'est autre que le militant culturel Momo Jaomanonga. Prêt à relever le défi. D'ailleurs, il a les épaules assez larges.

Les affiliés du secteur culturel ainsi que les artistes attendent beaucoup de choses, du pain et des roses. En outre, la présence des hauts dignitaires, des notables et des religieux a rendu la cérémonie encore plus intéressante. Du reste, la bénédiction accordée par l'ampanjaka Sakalava Bemihisatra au nouveau directeur a également reflété la coutume du terroir. Momo Jaomanonga a non seulement rehaussé la culture mais il a aussi transmis un message fort à l'assistance. En somme, s'étant senti oppressé par l'autre, le personnel de la communication et de la culture attend un changement. Mais il faut du temps pour accomplir un projet important !