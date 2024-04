Madagascar: Littérature jeunesse - Ankizivavy Ve? / À quoi ça sert les filles, un nouveau livre, en librairie

La littérature pour les jeunes vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage.

Après La Virgule Rebelle, un livre jeunesse écrit par Yannick Tojonantenaina, un tout nouveau livre destiné aux jeunes vient d'être publié aux Éditions Karné. Il s'agit de « Ankizivavy Ve/À quoi ça sert les filles ? », un magazine documentaire écrit par Ravaka Tahirimihamina. Ce livre bilingue cartonné de 40 pages est destiné aux enfants de 8 à 14 ans. Il a été illustré par Ntsoa HN. Son édition a été soutenue par le Projet Ressources Éducatives. L'ouvrage a été initié et financé par l'Agence française de développement (AFD) et mis en oeuvre par l'UNESCO et l'Institut français de Madagascar.

Ravaka Tahirimihamina, l'auteure, souhaitait, à travers ce nouvel ouvrage, encourager les petites filles à rêver grand et montrer à tout le monde que les femmes ont leur place dans tous les domaines. C'est un message que l'auteure souhaite faire passer aux filles comme aux garçons.

Quant au contenu du livre, les jeunes amateurs de lecture y découvriront l'histoire d'un jeune garçon dont la vie vient d'être bousculée par l'arrivée d'une petite soeur. Ils y découvriront également le portrait de quatre grandes figures féminines, notamment des femmes africaines qui ont impacté positivement leur pays et le monde.

Parmi elles, figurent Gisèle Rabesahala, la femme politique et militante malgache ; Miriam Makeba, la chanteuse sud-africaine et militante anti-apartheid ; Katherine Johnson, la mathématicienne afro-américaine et Alice Milliat, une sportive française, initiatrice des jeux olympiques féminins.

Ce nouvel ouvrage est déjà disponible en librairie. Une première séance de lecture suivie d'une dédicace a eu lieu à la librairie Il Était une fois Ankorondrano le 6 avril dernier en guise de lancement officiel. Une deuxième séance de lecture et de dédicace est prévue le 13 avril prochain, cette fois-ci à la Librairie Mille Feuilles Behoririka.