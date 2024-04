Madagascar: Région Anôsy - L'Ilménite en tête des exportations minières

Dans le contexte économique aussi bien national que régional, la région Anôsy est l'exemple par excellence d'un développement tiré de l'industrie, notamment minière.

Cette région dispose, en effet, d'énormes ressources minières qui touchent les trois villes de Betroka, d'Amboasary et de Taolagnaro.

700 000 tonnes

C'est l'ilménite qui arrive naturellement en tête avec une grande production et une exportation annuelle qui tourne autour des 700 000 tonnes. Le zircon arrive en 2ème position avec 27 000 tonnes, suivies de la monazite (17 000 tonnes), du mica (9 000 tonnes), du manganèse (1 250 tonnes), de la labradorite (369 tonnes) de l'apatite (360 tonnes) et du quartz (145 tonnes)... Rio Tinto QMM est une compagnie minière détenue à 80% par Rio Tinto et à 20% par l'Etat malgache. La compagnie opère sur trois sites miniers d'une superficie totale de 6 000 ha, localisés à Mandena, Sainte Luce et Petriky. Un changement majeur a récemment été apporté dans la convention entre le gouvernement et Rio Tinto QMM.

Ces derniers sont non des moindres puisqu'il s'agit tout d'abord de la hausse de la redevance à 2,5% et ensuite de la modification de la politique de dividendes qui permet à la partie malgache d'obtenir des retombées financières immédiates. Rio Tinto s'est, par ailleurs, engagée pour 100 millions de dollars de contributions sociales d'ici 25 ans. « Nous nous sommes également engagés à effacer 77 millions de dollars d'avances, faites au nom de l'État lors des recapitalisations.

%

Un autre point important porte sur notre engagement à doubler nos contributions sociales volontaires à hauteur de 4 millions de dollars par an : ce sont plus de 100 millions de dollars sur les 25 prochaines années en faveur des communautés locales et de la région Anôsy. L'accord comprend également des investissements majeurs en matière de reforestation, de protection de la biodiversité et de transition énergétique », a précisé David-Alexandre Tremblay, le directeur exécutif de Rio Tinto, dans une interview qu'il nous a accordée récemment.

Autres richesses

Mais il n'y a pas que les mines dans l'Anôsy. La région regorge d'autres richesses. En effet, l'Anôsy est l'une des régions les plus riches en ressources en eau, comme en témoigne le passage de fleuves, classés parmi les plus longs de Madagascar, tels que Mandrare, Mangoky, Manampanihy. Mais elle a aussi des lacs tels que Lanirano, Anony... C'est aussi pour cette raison qu'elle regorge de superficies cultivables, de plus de 150 ha. Avec ses divers climats favorables à l'exploitation agricole à grande échelle, elle reste une région propice à la culture de rente, comme la culture de la vanille, de la baie rose, du café, du sisal ; et à la culture vivrière : le riz, le maïs, le manioc, la patate douce...

Certains produits horticoles ont été identifiés parmi les filières pouvant être porteuses, en particulier pour la région Anôsy. L'on peut citer l'existence de grands vergers de litchis, ainsi qu'un potentiel de culture d'autres fruits. Le secteur de la pêche est également très prometteur pour la région. Sur 194 km de littoral, allant de Soavary à Sampona, la pêche est une activité résiliente dans le contexte actuel des changements climatiques. En tant que produit d'exportation, la langouste participe à l'économie régionale de l'Anôsy et l'économie nationale grâce à sa contribution au PIB : près de 50% de la production langoustière de Madagascar, contribuant à 18% de l'économie régionale. 79% des ménages pêcheurs du district de Taolagnaro ont identifié cette activité comme leur principale source de revenu.

Parc Ehoala

Mais la spécificité économique de la région Anosy, c'est aussi l'existence du Parc Ehoala, un des premiers parcs industriels mis en place à Madagascar suite à un partenariat public-privé impliquant l'Etat malgache et le groupe Rio Tinto. Zone de plus de 400 ha ayant pour vocation d'accueillir des opérateurs privés, aussi bien nationaux qu'internationaux, elle présente des atouts importants pour les investisseurs avisés. Le Parc Ehoala se trouve, en effet, au milieu d'une plateforme logistique air-mer : localisé à 10 minutes de l'aéroport international de Fort-Dauphin et adjacente au Port d'Ehoala, deuxième port en eaux profondes de la région Océan Indien, doté d'infrastructures et d'équipements modernes, certifié ISO 9001 et 14001 et répondant à la norme de sûreté ISPS (International Ship and Port Security).

Le Port Ehoala, situé au large de la route maritime Afrique est en passe de devenir un Hub de la région. Attirés par ces infrastructures et les tarifs compétitifs, 5 investisseurs opèrent actuellement dans le parc : à savoir, la Logistique pétrolière, le Cross Boundary Energy (énergies renouvelables), ERG (graphite à Fotadrevo), le Pylône TOM A, et SOS Village d'enfants. "Last but not least", la région Anôsy a comme réputation d'être l'unique endroit sans délestage à Madagascar. Et ce, en raison des projets d'énergie renouvelable initiés en partenariat avec Rio Tinto qui confirment ainsi son grand rôle socio-économique dans l'Anôsy, mais aussi dans tout le pays.