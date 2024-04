Madagascar: Appel à candidatures - Concours régionaux pour les jeunes francophones

« Innovons aujourd'hui, créons l'avenir ». C'est l'intitulé du concours organisé par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à l'occasion de la journée internationale de la francophonie le 20 mars dernier. C'est un concours d'excellence à l'intention des jeunes de tout l'espace francophone ayant pour vocation de sélectionner les projets d'innovation à fort potentiel en langue française afin de contribuer à la résolution des défis sociaux, économiques, numériques et environnementaux de leur communauté.

L'objectif général du concours « innovons aujourd'hui, créons l'avenir ! » est de promouvoir l'esprit d'innovation des jeunes en encourageant leur créativité et leur envie d'entreprendre afin de contribuer à la résolution des défis sociaux, économiques, numériques et environnementaux auxquels ils sont confrontés. Le concours vise également à promouvoir un écosystème favorable à l'employabilité des jeunes en abordant divers aspects de leur développement citoyen et professionnel.

Ce concours s'adresse aux jeunes porteurs de projets novateurs âgés de 18 à 35 ans, issus des 88 Etats et gouvernements membres de l'OIF. Le meilleur projet de chaque catégorie sera récompensé par un prix d'un montant de 15 000 euros. Les cinq jeunes dont le projet aura été sélectionné bénéficieront d'un appui-conseil (mentorat par un ou des experts en matière d'innovation et d'entrepreneuriat) et d'un suivi technique par l'OIF pour une période d'environ un an, jusqu'en décembre 2025.