Madagascar: Padel/Orange MPPT 50 - Le duo Ravaka-Anjanoro d'Atema, au dessus du lot

Le tournoi du circuit Malagasy Pro Padel Tour, « Orange MPPTour 50 », fut un succès ce week-end. Celui-ci s'est déroulé dans le site d'Atema à Antanimora et le site Padel 57 à Ambatobe.

L'Orange MPPTour 50 a mis à l'honneur le padel sur deux sites : ATEMA et Padel 57, tant chez les hommes que chez les dames, ce week-end. Les vainqueurs du tournoi ont ainsi remporté 50 points au classement du Malagasy Pro Padel Tour. « Le MPPT 50 est la plus petite catégorie de nos tournois avec le 25, ce qui permet aux participants de mieux s'intégrer au circuit avant de s'engager dans les catégories supérieures.

Néanmoins, nous avons été agréablement surpris par le niveau des participants, qui était impressionnant », exprime Gary AH-WAYE, cofondateur du MPPTour. À souligner l'ouverture du club de padel d'ATEMA en début d'année du côté d'Antanimora. « Le club est magnifique et son équipe est ultra talentueuse. C'est un cadre excellent pour s'initier au padel », ajoute-t-il.

Du côté des dames, les grandes gagnantes de ce week-end sont Ramanantoanina Ravaka et Ramangasoavina Anjanoro, représentantes d'ATEMA, qui ont battu le duo Radilofe Sariaka et Rakotoarivony Mialy en deux sets 4/2-4/2. La troisième place revient à l'équipe composée de Ralaimanisa Miora et Andriamitantsoa Fabiola. Chez les hommes, après un match intense, la paire Rakotoarivony Thierry et Ratsifandrihamanana Mamy Ialy s'est imposée face à Rakotonirina Paul et Tanjodray Angelo en deux sets à un 2/4-5/4-4/0. Ratahina Ny Itokina et Randrianarivelo Steven ont remporté la petite finale.

« Le padel commence réellement à prendre de l'ampleur à Madagascar et son initiation est plus facile que celle du tennis. Nous sommes très satisfaits du niveau global et de l'augmentation du nombre d'adhérents », conclut Gary AH-WAYE. Le prochain rendez-vous des adeptes et amateurs du padel est prévu pour les 20 et 21 avril au Soavina Atmosphère pour l'Orange MPPT 100.