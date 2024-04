Madagascar: Nuit des Idées - Débattre et échanger pour le développement durable

L'IFM organise prochainement la 9ème édition de la Nuit des idées. Elle aura lieu à l'IFM Analakely durant la journée du jeudi 18 avril prochain. Cet événement périodique a pour but de confronter et d'échanger les idées et les points de vue sur différents sujets, qui pour cette édition tourneront autour du thème « Lignes de failles : du dépassement de soi et des nouvelles formes de mobilisation dans le développement durable ».

Pour cette édition, plusieurs conférences sont prévues, dès la matinée. Plusieurs panélistes seront accueillis pour des conférences courtes sur des thématiques très diversifiées telles que le « Développement durable », ou encore la « Revitalisation du matrimoine par le design », un thème qui concerne donc les biens hérités de la mère. Le thème : « Écoles sans murs : réinventer l'éducation » sera également évoqué et débattu ainsi que le thème « Féminisme et écologie ». Le chroniqueur VANF fera également partie des panélistes et partagera ses idées dans la salle de spectacle de l'IFM en milieu de journée.

L'artiste pluridisciplinaire Vony Ranala proposera une « non-proposition artistique » en début d'après-midi, peu avant la restitution des ateliers d'Intelligences collectives, qui auront lieu dans la matinée sur la mobilisation des nouvelles technologies pour la protection de l'environnement, ou encore sur les manières de faire des valeurs du sport des outils pédagogiques et vecteurs d'innovation pour l'éducation.

L'événement sera clôturé par la projection de photos intitulée « Lignes de failles » qui sera suivie d'un débat avec l'artiste photographe Rijasolo.

Outre les ateliers qui seront accessibles sur inscription, toutes les activités de cette journée seront gratuites et ouvertes au public.