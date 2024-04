Seychelles: Chirurgie oculaire - La Fondation T.E.S va former davantage de spécialistes au pays

Les spécialistes des soins oculaires aux Seychelles bénéficieront de la Fondation Teaching Eye Surgery (T.E.S), qui augmente le nombre de visites que leurs spécialistes effectuent dans la nation insulaire pour améliorer les soins oculaires.

L'annonce a été faite vendredi par un consultant de T.E.S en visite, Cyrus Tabatabay.

La Fondation T.E.S est reconnue internationalement pour son engagement à faire progresser l'enseignement et la pratique de la chirurgie oculaire et organisera aux Seychelles des sessions de formation spécialisées visant à renforcer les capacités des professionnels de santé locaux.

Au cours de leurs visites, la Fondation présente et met en oeuvre les dernières techniques et technologies en matière de chirurgie oculaire, garantissant ainsi que les prestataires de soins de santé aux Seychelles disposent des connaissances et des compétences les plus avancées disponibles.

La Fondation, fondée en 2007 à Genève, travaille depuis neuf ans avec des chirurgiens ophtalmologistes aux Seychelles, les aidant à perfectionner leurs compétences dans leur domaine de prédilection.

"Nous augmentons le nombre de visites afin de pouvoir amener les soins oculaires à un niveau comparable à celui des autres pays de la région", a déclaré M. Tabatabay.

L'augmentation des visites contribuera à établir une routine médicale pour la prise de décision et la mise en oeuvre des procédures ainsi qu'à l'entretien continu des équipements.

Depuis qu'elle a commencé à travailler avec les autorités sanitaires des Seychelles, la Fondation T.E.S a fourni au fil des ans des équipements d'une valeur d'environ 500 000 €, notamment des microscopes, des anses et des couteaux microchirurgicaux, entre autres.

"Une grande partie de la population souffre de diabète et d'hypertension, une maladie qui peut endommager la rétine et provoquer plus tard la cécité", a déclaré M. Tabatabay, expliquant l'importance de disposer de soins oculaires de pointe.

La Fondation T.E.S, en tant que structure de formation continue des chirurgiens ophtalmologistes, aide donc les experts seychellois à réduire le nombre de patients se faisant soigner à l'étranger.

M. Tabatabay est accompagné d'un ingénieur et d'un autre chirurgien dans sa dernière mission aux Seychelles.

"Au cours de notre première semaine, nous avons effectué une série d'opérations oculaires et l'ingénieur est avec moi pour que l'équipement dont nous disposons ici puisse être entretenu", a-t-il révélé.

Un autre domaine sur lequel les deux parties travaillent également est de doter les ophtalmologistes locaux des compétences nécessaires pour savoir quand l'huile de silicone doit être retirée de l'oeil d'un patient.

L'huile de silicone est utilisée en chirurgie oculaire pour rattacher la rétine, et actuellement les patients des Seychelles sont envoyés à l'étranger pour le traitement ainsi que l'extraction de l'huile, ce qui coûte environ 3 000 dollars par patient.

Dans le cadre de ce programme, la Fondation TES et les autorités sanitaires travaillent également à la création de centres satellites, dans le but de connaître l'état des soins oculaires de chaque patient.

Actuellement, le centre de santé de Beau Vallon, au nord de l'île principale de Mahé, propose à ses patients, notamment ceux qui souffrent de diabète et d'hypertension, des soins oculaires complets.

Le chef du département des soins oculaires du ministère de la Santé, Roland Barbe, a déclaré : "Nous espérons avoir davantage de ces services dans tous les districts à long terme".

Le département de la clinique ophtalmologique du ministère de la Santé compte cinq ophtalmologistes, dont quatre seychellois.

En plus des interventions chirurgicales et des séances de formation, la Fondation T.E.S a également fait don de consommables utilisés lors des interventions chirurgicales lors de sa dernière mission aux Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien.