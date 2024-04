Congo-Kinshasa: Gouvernorat de Kinshasa - La justice remet Deo Kasongo dans la course

Selon un arrêt rendu le lundi 08 avril 2024 par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, les candidatures de Deo Kasongo et son colistier Malongo Bilamba Guy Richard, écartées par la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante) de la course au gouvernorat de Kinshasa pour cause de dépôt hors délai, sont bel et bien réinjectées dans la compétition électorale. Cette juridiction estime que la centrale électorale était allée vite en besogne. Une injonction expresse est faite à la Ceni pour les remettre en selle.

Le camp du duo Kasongo-Malongo, qui se disait victime d'un coup fourré de l'UDPS, le parti d'appartenance de Deo Kasongo, crie déjà victoire. C'est le lieu de souligner que le précité, qui a décidé de concourir pour le gouvernorat de Kinshasa contre la volonté de son parti et de l'Union Sacrée de la Nation, le méga-regroupement politique cher au Président de la République, se présente en indépendant. Il aura comme principal adversaire le ticket composé de l'UDPS Daniel Bumba et du MLC Eddy Iyeli Molangi.

La bataille électorale s'annonce donc serrée entre ce dissident et les candidats de l'Union Sacrée de la Nation. On signale que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces est fixée, sauf imprévu, au lundi 29 avril 2024. C'est à cette date que sera connu le successeur de Gentiny Ngobila à l'Hôtel de Ville de Kinshasa.