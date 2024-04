Madagascar: Sambava - Une femme perd son bébé dans une rivière

Un bébé âgé d'à peine 9 mois est porté disparu dans une rivière profonde à Sambava. Il aurait glissé entre les bras de sa mère qui a bu de l'alcool, selon des témoins oculaires.

Une triste nouvelle à Sambava. Un bébé, une petite fille de neuf mois, est tombé des bras de sa mère et s'est enfoncé dans la rivière située entre Ambohitrakongona et Antanifotsy. Le terrible drame s'est produit dimanche soir.

La femme était apparemment à moitié ivre, selon les versions des témoins oculaires que les autorités ont confirmées d'ailleurs. Si l'on s'en tient à ses explications, elle a chancelé et lâché accidentellement sa fille qu'elle portait. Elle s'est dépêchée de descendre dans l'eau pour la retrouver. Hélas, le courant l'a très vite emportée et engloutie, ne lui laissant aucune chance de la rattraper. De plus, la rivière qui est plus ou moins large est un peu profonde, d'environ quatre mètres, selon le chef du village contacté par une collègue.

Espoir

« Ma fille se trouve dans l'eau. À l'aide ». Ce cri de la femme en proie à une grande agitation a alerté les passants. Ils ont fait tout leur possible pour fouiller la rivière, mais sans succès. Il a déjà commencé à faire noir et les personnes présentes ne disposent pas non plus de moyens adéquats pour réaliser l'opération de secours.

La gendarmerie nationale et le chef du fokontany se sont désolés que le bébé demeure introuvable jusqu'à hier soir. Avec le fokonolona, ils continuent à surveiller le long de la rivière au cas où il réapparait.

Aucune plainte ni enquête et encore moins une garde à vue n'ont été signalées par rapport à ce qui s'est passé. Certains ont reproché à la femme d'avoir été imprudente. Les gendarmes ont raconté qu'elle s'installe pour le moment chez sa famille qui semble avoir perdu tout espoir de retrouver sa fille vivante.

Cette partie de la rivière de Sambava n'a jamais connu un drame pareil. Le fokonolona et les dirigeants locaux y ont construit, avec des bambous et des planches, un pont flottant littéralement sur l'eau qu'ils ont terminé en septembre 2023. Puisqu'il n'est muni d'aucun garde-fou, il reste important de savoir bien garder son équilibre en marchant dessus, surtout que le courant est un peu trop fort en cette période post-cyclonique.