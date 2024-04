Madagascar: Pétanque - Coupe de Madagascar - Victoire de Hery, Donald et Jeannie de l'UBM

Joli doublé de l'UBM chez les seniors. La triplette d'Ambohitrimanjaka composée de Ratsimbahery, Faly Donald Andrianantenaina et Jeannie Razafinirina a défait à sens unique par 13 à 0 l'ABMI Ivato, constitué de Miarimanana Razafinarivo, Andriamahazo Rafanomezantsoa et Urbain Rafaralahy, en finale des seniors hommes dimanche soir sur l'avenue de la ville d'Eaux, devant la gare.

La bande à Donald a écarté en demi-finale Faneva, Rina et Flavien de l'ABMI. Du côté des dames, Herinivo Felana, Herifenitra et Tahiana Randriamalala de l'UBM se sont imposées de justesse, 13 à 12, contre Hanitriniavo Ramihajarisetra, Lalaharisoa Hortensia Rakotonirina et Judicaël Andrianarimalala du Bic, en finale.

Chez les juniors, la triplette du Pac Ampitatafika formée par Fiarintsoa Rakotonirina, Avotiana Elliot Raberanto et Heritiana Tafitasoa Rakotoarisoa a battu en duel final Herimampandry Rakotomalala, Sitrakiniaina Randrianarimalala et Fenosoa Antoine du club Besady. Et la finale des vétérans a été une affaire entre boulistes du Bic. Daniel Rakotoarisoa, François Léon Andrianirina et Soloniaina Andriantsalama ont dominé par 13 à 4 Mamy Rahagatsialonina, Dieu Donné Andrianantenaina et Léon Gaston Rafalimanana.

Douze rendez-vous majeurs dont quatre organisés par la fédération et huit par les ligues figurent dans le calendrier de la fédération cette année.