Congo-Brazzaville: Bureau de liaison de l'ACPE-Paris - Rencontre avec les représentants de la diaspora de France

Le bureau de liaison l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE)-Paris, situé au 57 bis de la rue Scheffer dans le seizième arrondissement, a eu l'honneur d'accueillir des membres actifs de la diaspora congolaise lors d'une réunion portant sur son opérationnalité et les attentes des Congolais de l'étranger désireux de rentrer travailler dans leur pays d'origine.

Lors de la rencontre qualifiée de fructueuse par les initiateurs, les représentants de la diaspora ont pu échanger avec les responsables de l'ACPE sur les défis et les opportunités liés au retour au pays, ainsi que sur les mesures à prendre pour faciliter ce processus.

En guise de prémices à l'installation de l'ACPE en France, les discussions ont également porté sur les attentes spécifiques des membres de la diaspora en termes d'insertion, de réinsertion professionnelle et sociale. L'ACPE s'est engagée à explorer toutes les pistes permettant la satisfaction desdites attentes et la promotion du retour des compétences congolaises expatriées.

Cette réunion marque une étape importante dans les efforts visant à renforcer les liens entre le Congo et sa diaspora, ainsi qu'à mobiliser les compétences et l'expertise des Congolais vivant à l'étranger pour contribuer au développement socio-économique du pays.

Tout en appelant les Congolais de l'étranger à s'approprier l'initiative de la création du Bureau de liaison ACPE-Paris, ses responsables ont réaffirmé la résolution de cette agence, qui est au coeur du service public de l'emploi, de poursuivre son travail de passerelles entre la diaspora congolaise et les opportunités de stage, d'emploi, d'auto emploi, d'impulsion, de garantie et d'appui occasionnées par d'autres établissements qui projettent d'y être représentés.

Il s'agit notamment du Fonds national pour l'employabilité et l'apprentissage, du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement et de l'Agence pour la création des entreprises.

Ce bureau a été créé à l'initiative de Hugues Ngouélondélé, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi en cette année 2024 dédiée à la jeunesse par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso. Pour de telles actions concrètes, les représentants de l'ACPE estiment qu'est effectivement en voie de s'affirmer une année présentant une plateforme de raffermissement des liens indéfectibles entre les Congolais de l'étranger et leur terre d'origine.