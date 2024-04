Madagascar: Tradition - L'Alahamadibe célébré dans des lieux de l'Imerina

Le Taombaovao Alahamady, un événement emblématique de la tradition malgache, sera célébré sur trois jours consécutifs, du 9 au 11 avril, dans divers endroits de l'Imerina. Parmi ces lieux, on retrouve Anosimanjaka avec la célébration de l'Alahamady par le Zanadranavalona, l'Alahamadibe à Ambatofahavalo par le conseil d'Alahamadibe, et Ambohimanga par l'association Mamelomaso. Bien que se déroulant dans des sites distincts, cette fête ancestrale est marquée par des rituels et des coutumes similaires transmis depuis des siècles.

« L'Alahamadibe est une célébration du Nouvel An selon les coutumes ancestrales de l'Imerina, transmises depuis le règne du Roi Ralambo (1575-1670) », explique Olivier Rakotoarimanga, organisateur de l'événement à Ambatofahavalo. Une série de rituels empreints de symbolisme et de spiritualité accompagne cette célébration. Les festivités débutent avec la purification le 9 avril, suivie de l'Arendrina pour éloigner les mauvais esprits par le feu, puis du Tsimandrimandry pour communiquer avec les esprits. La journée se poursuit avec la cérémonie de purification de l'Alahamadibe, le partage de l'Afo tsy maty pour marquer la transition vers la nouvelle année, le Tatao avec le partage de riz bouilli pour souhaiter des bénédictions, et le « dihin'ny Ntaolo » pour rendre grâce aux esprits. La journée se clôture avec le « Tolotra hasina », présentation d'offrandes à l'Alahamadibe, et d'autres rituels significatifs.

D'un autre côté, Eddie Alain Ravelonarivo, président du Zanadranavalona Anosimanjaka, décrit le rituel de l'Alahamady, surtout le 10 avril, comme une journée chargée de traditions et de significations profondes. Tout commence par la purification des zébus par l'eau venant d'Ambatondrafotsy. Les festivités sont marquées par des discours traditionnels, débutant avec les Antehiroka selon la coutume, et se concluant avec la participation des représentants des Zanadranavalona. Une étape importante survient lorsque nous présentons le « Solombodiakoho » aux

« Raiamandreny », nos aînés de plus de 70 ans, en signe de profond respect. La journée se poursuit avec le rituel du « Rakitra », « Nofon-kena mitam-pihavanana » en terminant le 11 avril par des prestations de Hira Gasy. Bien que les rituels de base restent les mêmes, chaque lieu a ses propres traditions, soulignant l'importance de l'Antehiroka dans la célébration de l'Alahamady à Anosimanjaka.