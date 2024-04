Madagascar: Rallye terre des causses - Clio Trophy - Faniry deuxième junior et troisième général

L'équipage Faniry Rasoamaromaka-Heer François termine deuxième dans la catégorie des juniors et troisième au classement général du 27e Rallye Terre des Causses ce week-end.

Début idéal. Faniry Rasoamaromaka, accompagné cette saison d'un nouveau copilote, Heer François, au volant d'une Renault Clio Rally 5, se hisse sur le podium dès la première manche du Clio Trophy, le 27e Rallye Terre des Causses. Ce premier rendez-vous des cinq manches de la saison s'est déroulé samedi et dimanche à Capdenac-Gare, dans l'Aveyron. Faniry termine à la seconde marche dans la catégorie des juniors et troisième au classement général.

L'équipage Tom Pellerey-Hervé Faucher occupe la plus haute marche en bouclant les dix épreuves spéciales, six samedi et quatre dimanche, d'une longueur totale de 165 km en 1h48'08"9. Le duo Benjamin Boulenc-Chloé Barozzi-Gauze se trouve à la seconde place au général et premier chez les seniors (+10"2). Et le pilote malgache, Faniry Rasoamaromaka, copiloté par Heer François, termine deuxième des juniors et troisième au général (+42"8). Faniry a ainsi fait une nette amélioration dès l'entame de la saison car il a été classé troisième chez les juniors et cinquième au général l'an passé lors du précédent Rallye des Causses. «Nous avons bien entamé la première boucle du samedi. J'ai eu un petit problème de coupure au niveau du passage de vitesse dans l'après-midi, la deuxième boucle du samedi. Nous l'avons pu réparer à temps et pu attaquer dimanche pour finir sur le podium», se réjouit Faniry.

Double crevaison

Son jumeau, Mika, en compagnie de Bastien Pouget, n'a pu faire mieux à cette première manche que la dixième place des juniors et 18e au général sur les vingt-sept classés au terme du rallye (+7'12"0). L'an passé, Mika a brillé en bouclant la saison, sa première en France, à la deuxième place du classement final du Clio Trophy 2023.

Le champion national en 2022, Mika, a encore occupé la troisième place au général et deuxième des juniors à l'issue de la première étape de six spéciales du samedi. Il a été victime de deux crevaisons et a perdu lors de la première dans l'ES8, puis environ cinq minutes lors de la deuxième, suite à une petite touchette. Il a dû rouler avec pour finir la spéciale. Ces deux pilotes malgaches ont su tirer pas mal de leçons après la première saison de découverte en 2023.

«Nous avons amélioré notre travail extérieur et notre pilotage. Nous avons travaillé de nouvelles techniques de conduite, la prise de note, la révision de la caméra avant le rallye, les reconnaissances et la gestion de course. Il faut savoir prendre la bonne décision avec une vision plus reculée», précise Faniry. La deuxième et prochaine manche, le Rallye Terre de Castine, aura lieu du 3 au 5 mai.