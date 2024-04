Madagascar: Patrimoine - Le kabeso du Roi Toera sur le chemin du retour

Le processus avance. Le comité malgache chargé du rapatriement du crâne du Roi Toera et de ses deux guerriers, actuellement au musée de Paris, s'est réuni hier à l'Havoria Anosy, en présence du ministre de la Communication et de la Culture, Augustin Andriamananoro, ainsi que des héritiers du Roi Toera. Tous les documents relatifs au Roi Toera sont complets et une première rencontre avec le gouvernement français est prévue en mai pour établir un accord de protocole sur les questions muséales.

La ministre de la Culture en France a envoyé une lettre pour convoquer cette première réunion sur le rapatriement du crâne du Roi Toera et de ses deux guerriers, ainsi que pour discuter d'autres collaborations culturelles. Le ministre a souligné l'importance de convaincre le gouvernement français de rapatrier le crâne du Roi Toera, notamment en ce qui concerne le respect de la dignité humaine. Cette semaine, le ministre se rendra à Belo sur Tsiribihina pour rencontrer les Raiamandreny et solliciter leur bénédiction pour la réalisation d'un film documentaire et pour planifier l'endroit où accueillir le crâne du Roi Toera et de ses deux guerriers.