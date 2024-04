Algérie: Ghaza - Plus de la moitié de l'aide en mars bloquée par l'entité sioniste

NEW YORK (Nations-Unies) - Plus de la moitié des aides destinées à Ghaza a été bloquée par l'entité sioniste en mars, a indiqué le porte-parole des Nations Unies, Stéphance Dujarric.

Dujarric s'exprimait lundi lors de sa conférence de presse quotidienne au cours de laquelle il a présenté le rapport mensuel du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) sur Ghaza.

Répondant aux questions des journalistes, Dujarric a déclaré que "l'aide vitale" prévue pour être livrée à Ghaza en mars avait été bloquée par les autorités sionistes.

"Plus de la moitié de l'aide alimentaire coordonnée par l'ONU dans les zones à haut risque nécessitant une coordination (avec les autorités sionistes) a été soit refusée, soit bloquée", a affirmé Dujarric.

Dujarric a déclaré que les responsables de l'OCHA et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont rendus à l'hôpital Al Shifa à Ghaza, qui a été pris pour cible par l'armée d'occupation. "Nos collègues de l'OCHA ont signalé que l'hôpital avait été détruit et abandonné", et l'OMS a rapporté que "des tombes ont été creusées juste devant la salle d'urgence et d'autres bâtiments", a indiqué le porte-parole de l'ONU.

Le siège de 14 jours imposé par l'armée d'occupation sioniste sur le complexe et ses environs a laissé derrière lui de grandes destructions et un désastre humanitaire, tandis que les maisons environnantes, certains bâtiments du campus, les stations d'oxygène et les générateurs ont été détruits.