Madagascar: Inter-Banque 2024 - Un nouveau membre et deux disciplines de plus

La cérémonie d'ouverture de la saison 2024 de l'Association sportive des banques (ASB) s'est tenue samedi au stade d'Alarobia. Un nouveau membre, la Banky First, vient de rejoindre l'association. L'ASB compte désormais quinze banques membres. Les quatorze autres sont Sipem, BFM, SG Mada, MCB, Baobab, BMOI, BNI, BOA, ABM, BGFI et CEM, Mvola, Solidis et AFG. Ces trois dernières ont intégré le groupe l'an passé. Vingt-et-une disciplines, dont deux nouvelles, seront cette année au programme, à savoir le basketball 3X3 hommes et dames.

Le football des vétérans se jouera aussi cette fois à 7 au lieu de à 11. « Le début de la saison a été avancé pour éviter le piétinement dans certaines disciplines », souligne Herinirina Jocelyn Rasolofo, président de l'ASB. La saison va s'étaler sur neuf mois, de mars à décembre. Les disciplines déjà au programme ont été le foot à 7, le foot à 11, le basketball, le volleyball mixte, le rugby à 7 pour celles collectives et l'athlétisme, le trekking, la belote, l'échec, le billard, le fanorona, le tennis, la pétanque, le tennis de table, la natation et la danse pour les sports individuels.

La compétition d'athlétisme s'est déroulée samedi au stade d'Alarobia. Celle-ci a été marquée par la domination de la Banque of Africa et la Caisse d'épargne de Madagascar, qui ont arraché chacune six médailles d'or et six d'argent. La BOA a décroché quatre de bronze de plus. Les tournois d'échec, de fanorona, de foot à 11 seniors hommes et du tennis seront lancés ce mois d'avril. La cérémonie de remise de trophées au cours d'un déjeuner dansant clôturera en beauté la saison, le 7 décembre.