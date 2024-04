Madagascar: Élections législmatives - Des joutes alléchantes à l'affiche

La période de dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives est à présent close. En attendant la liste officielle des candidatures retenues, les têtes d'affiche dans certaines circonscriptions électorales annoncent la perspective de belles batailles.

Que la partie commence. La période de dépôt des dossiers de candidature est close. Les prétendants à être députés peuvent démarrer la joute électorale. Pour l'heure, les punchlines et les jeux de séduction se font sur réseaux sociaux et médias interposés. Bientôt, les candidats vont, cependant, investir le terrain. Tous voudront mettre les bouchées doubles. D'autant plus que dans des circonscriptions clés, les sièges à l'Assemblée nationale seront disputés.

Les six arrondissements d'Antananarivo proposent de belles batailles électorales en perspective. À s'en tenir aux élections de ces dix dernières années, la députation dans la capitale pourrait se résumer en un duel entre la Plateforme pour la majorité présidentielle (PMP) et la plateforme d'opposition Firaisankina. L'un porte l'étendard de Andry Rajoelina, président de la République. L'autre arbore les couleurs de l'entité co-présidée par Marc Ravalomanana, ancien chef d'État.

Cette fois-ci, quelques députés indépendants comptent, cependant, bousculer l'ordre établi à Antananarivo. Dans le Ier arrondissement de la capitale, la partie s'annonce âpre entre la liste PMP, conduite par Augustin Andriamananoro, ministre de la Communication et de la Culture, et celle du Firaisankina, menée par maître Hanitra Razafimanantsoa, députée sortante. Le candidat indépendant Paolo Raholinarivo, président du Syndicat des Administrateurs Civils, ambitionne, toutefois, d'arbitrer l'empoignade entre le camp présidentiel et la plateforme d'opposition.

Le IVe arrondissement d'Antananarivo pourrait offrir l'une des plus belles joutes de ces élections législatives. Il y a la liste PMP, conduite par le candidat Désiré Rafidimanana, et celle du Firaisankina avec en tête Tahiry Ny Rina Randriamasinoro, secrétaire général du parti «Tiako i Madagasikara» (TIM). Il faudra, cependant, également compter sur la liste indépendante menée par le député sortant Paul Bert Rahasimanana, dit Rossy. Un autre député sortant du IVe arrondissement, Emilien Ramboasalama, lui aussi, s'aligne en tant qu'indépendant.

Vonison Andrianjato, ancien ministre de la Communication, actuellement chroniqueur du mouvement médiatique «Miara-manonja», est aussi en lice dans le IVe arrondissement. Pour le Ve arrondissement de la capitale, la députation verra un nouveau face-à-face entre Naivo Raholdina, vice-président de la Chambre basse, qui conduit la liste PMP, et le député sortant, Andriatsivoafetra Ralambozafimbololona, à la tête de la liste Firaisankina.

Stratégie

Outre les indépendants, la plateforme Collectif des Malagasy, une autre entité d'opposition, veut aussi jouer sa partition dans les six arrondissements d'Antananarivo et quelques circonscriptions qui lui sont connexes. Le parti Arema compte aussi faire valoir ses arguments en alignant des candidats dans le Ier, IIe et IVe arrondissement de la capitale.

En face des cadors de la scène politique, certains tablent sur leur notoriété pour se faire une place dans l'arène. À l'exemple des journalistes télévisés Gascar Fenosoa Mandrindrarivony et Harifidy Ramanandraibe, respectivement en lice dans le IIIe et Ve arrondissement d'Antananarivo. Il y a aussi Honty Razafitrimo, du groupe Ambondrona, qui conduit la liste du Collectif des Malagasy, à Ankazobe. La formule est relativement la même dans toutes les circonscriptions du pays.

Les candidats alignés ont de fortes notoriétés nationales ou locales, à l'instar des ministres. Une stratégie qui offre une affiche intéressante à Toliara I. La liste PMP conduite par Tinoka Roberto Raharoarilala, consul général à la Réunion, est aussi composée de Jean de Dieu Maharante, ancien ministre des Postes et des Télécommunications, ainsi que de Jean Behaja, député sortant. En face, il y a la liste Firaisankina, menée par Siteny Randrianasoloniaiko, député sortant et ancien candidat à la dernière élection présidentielle.

Fort de son statut d'ancien chef de la région Atsimo-Andrefana, le colonel Jules Rabe, candidat indépendant, veut bousculer cette hiérarchie politique qui tend à s'installer à Toliara I. Des députés sortants qui s'alignent sous des couleurs indépendantes, et d'anciens ministres qui optent pour cette même stratégie pourraient contrecarrer les plans de la PMP et du Firaisankina qui ambitionnent de dominer sans partage l'institution de Tsimbazaza. C'est le cas à Amboasary Atsimo et Tolagnaro.

Dans cette joute électorale, celle dans le district de Fianarantsoa I sera particulière. La liste PMP conduite par Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Éducation nationale, devrait s'employer à convaincre d'autres factions politiques ayant soutenu le chef de l'État durant la présidentielle. Des entités qui, déçues de ne pas voir leur favori porter la casaque Orange, seraient tentées de ramer à contre-courant.

Du côté de la région Amoron'i Mania, la PMP pourrait avoir à coeur de gagner les législatives à Ambatofinandrahana. Ceci, afin de damer définitivement le pion à Christine Razafimanantsoa, ancienne présidente de l'Assemblée nationale. L'ex-patronne de la Chambre basse qui est à nouveau candidate dans son fief, pour tenter un come-back par la grande porte à Tsimbazaza.