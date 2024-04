Madagascar: Afromada Music Awards - Les artistes malgaches surpris par leurs nominations

Ce week-end, les artistes malgaches ont été surpris en découvrant leurs nominations dans diverses catégories lors de la première édition de l'Afromada Music Awards.

Ce week-end, l'excitation était à son comble alors que la liste officielle des nominations pour la première édition de l'Afromada Music Awards était dévoilée. Pas moins de trente-quatre artistes malgaches se sont retrouvés sous les projecteurs, nominés dans différentes catégories. Parmi eux, des noms très connus tels que Wada & Yoongs et Ambondrona, concourant pour le titre de meilleur groupe d'Afrique, ainsi que des talents émergents comme Madmax et MK DI, en lice pour le titre de meilleur artiste espoir d'Afrique et bien d'autres encore.

« Nous étions complètement surpris ce matin en découvrant notre nomination. Nous ne connaissons même pas les critères utilisés par les organisateurs. Peut-être est-ce lié à notre notoriété et à nos succès avec des titres phares tels que 'Malalako'. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour cette nomination et nous sollicitons le soutien de tous les Malgaches pour voter en notre faveur », déclare le manager de Madmax.

Les réactions des artistes ne se sont pas fait attendre.

« Nous ne connaissons pas exactement le déroulement de la compétition ni le processus de vote, mais dès ce matin, nous avons vu nos nominations circuler sur Facebook et nous les avons partagées avec gratitude. Je crois que cette reconnaissance témoigne de l'engagement que nous partageons avec notre public. Un grand merci aux organisateurs et à nos fans pour leur soutien», ajoute Yoongs.

Vote en ligne

Les votes sont actuellement ouverts en ligne sur le site officiel des Afromada Music Awards jusqu'au Jour-J de remise des prix prévue pour les 1er et 2 juin au Canal Olympia Andohatapenaka.

Plus de cinquante-huit pays africains participent à cet événement, qui promet d'être une célébration mémorable de la diversité et du talent musical africain. Dans un souci d'équité, 60% des votes seront entre les mains du public, via les votes sur Facebook et sur le site web, tandis que les 40% restants seront déterminés par un jury spécialisé.

« Afromada est bien plus qu'une simple cérémonie de remise de prix, c'est un événement culturel et musical d'envergure qui se déroule à Madagascar, mettant en lumière les artistes et les acteurs du showbiz de divers horizons. Nous avons nominé ceux qui façonnent et dynamisent l'industrie musicale et culturelle africaine, y compris Madagascar et sa diaspora », souligne l'organisateur.