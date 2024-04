Tunisie: Réformes économiques - Entre espoirs et défis

Les réformes économiques qui doivent être entreprises par le gouvernement tunisien pour stimuler la croissance économique du pays sont multiples. Ces réformes sont censées à attirer les investissements étrangers à travers un environnement favorable aux affaires. Zied Sdiri, C.E.O de «Millennium Leaders Group», nous donne plus de précisions sur le sujet.

Les réformes économiques qui doivent être entreprises par le gouvernement tunisien pour stimuler la croissance économique du pays sont multiples. A travers ces réformes, le pays cherche à développer la croissance économique, à créer des emplois et à améliorer les conditions de vie.

«Tout d'abord, il faut encourager davantage l'investissement privé en mettant en place des incitations fiscales et des mesures visant à réduire les obstacles bureaucratiques pour les entreprises. Il est aussi question d'adapter du marché du travail pour le rendre plus flexible et compétitif, ce qui pourrait inclure des réformes des lois du travail pour favoriser la création d'emplois et réduire le chômage. La simplification des procédures administratives et la réduction de la bureaucratie sont, également, primordiales pour faciliter la création et le développement des entreprises. Cela pourrait passer par une simplification des processus de création d'entreprises, des permis de construction, etc. Ensuite, il faut moderniser les infrastructures, notamment les transports, les télécommunications et l'énergie, pour soutenir le développement économique et stimuler l'investissement. Donc, il est nécessaire d'investir dans la recherche et le développement, ainsi que dans l'éducation et la formation professionnelle, pour encourager l'innovation et renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes sur le marché mondial. Ainsi que maintenir la stabilité macroéconomique en continuant à poursuivre des politiques budgétaires et monétaires responsables, tout en luttant contre l'inflation et en assurant la stabilité des prix», a développé Zied Sdiri, CEO de «Millennium Leaders Group».

%

Simplification des procédures administratives

Selon lui, ces réformes sont censées attirer les investissements étrangers en Tunisie à partir de la création d'un environnement favorable aux affaires, c'est-à-dire les réformes économiques mentionnées précédemment, telles que la promotion de l'investissement privé, l'amélioration du climat des affaires et la simplification des procédures administratives, contribueront à créer un environnement plus attrayant pour les investisseurs étrangers. Ces mesures réduiraient les risques et les obstacles auxquels les investisseurs étrangers peuvent être confrontés lorsqu'ils envisagent d'investir en Tunisie.

Sdiri fait savoir qu'il est aussi important d'identifier les secteurs prioritaires pour les investissements étrangers en mettant en avant les opportunités de croissance et les avantages compétitifs de la Tunisie. Ces secteurs pourraient inclure l'industrie manufacturière, les Technologies de l'information et de la communication (TIC), l'énergie renouvelable, l'agriculture et l'agroalimentaire, ainsi que les services financiers.

Mettre en évidence les avantages concurrentiels de la Tunisie en tant que destination d'investissement, tels que sa main-d'oeuvre qualifiée et compétitive, sa position stratégique en tant que porte d'entrée vers le marché africain, ses accords de libre-échange avec l'Union européenne et d'autres pays, ainsi que son potentiel de croissance économique.

Selon Sdiri, souligner l'importance des partenariats public-privé dans le développement des infrastructures et la promotion des investissements dans des secteurs clés. Les investissements étrangers peuvent être stimulés par des projets d'infrastructures attractifs et rentables, réalisés en partenariat avec le gouvernement.

Ces réformes sont-elles susceptibles de contribuer à la réduction du taux de chômage en Tunisie ?

Les réformes économiques visent à stimuler la croissance économique en Tunisie, ce qui entraînera une augmentation de la demande de la main-d'oeuvre dans divers secteurs de l'économie. Une croissance économique accrue crée un environnement propice à la création d'emplois.

Quant aux mesures spécifiques visant à soutenir la création d'emplois, elles peuvent inclure des programmes de formation professionnelle pour répondre aux besoins du marché du travail, des incitations fiscales pour les entreprises créatrices d'emplois, ainsi que des politiques ciblées pour encourager l'investissement dans les secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre, tels que le tourisme, l'agriculture et l'industrie manufacturière.

Et d'ajouter : les réformes économiques peuvent également inclure des mesures pour réduire les obstacles à l'entrepreneuriat et faciliter la création et le développement des petites et moyennes entreprises (PME). Cela peut être réalisé en simplifiant les procédures administratives pour la création d'entreprises, en facilitant l'accès au financement pour les entrepreneurs et en fournissant un soutien technique et financier aux start-up.

En encourageant l'investissement privé, notamment étranger, dans des secteurs clés de l'économie, les réformes peuvent contribuer à la création d'emplois. Les investissements étrangers peuvent apporter des technologies innovantes, des pratiques de gestion avancées et des opportunités d'exportation, ce qui peut stimuler la création d'emplois locaux.

Réactions et attentes des acteurs économiques locaux

Certaines entreprises locales pourraient accueillir favorablement les réformes économiques, notamment celles qui visent à simplifier les procédures administratives, à réduire les charges fiscales et à promouvoir l'investissement privé. Cependant, d'autres entreprises pourraient exprimer des préoccupations quant à l'impact potentiel des réformes sur leur compétitivité, leur rentabilité ou leur modèle d'affaires existant.

Zied Sdiri a révélé, par ailleurs, que les réactions des syndicats pourraient varier en fonction des réformes proposées. Certains syndicats pourraient soutenir les réformes qui favorisent la création d'emplois et l'amélioration des conditions de travail, tandis que d'autres pourraient exprimer des inquiétudes concernant l'impact sur les droits des travailleurs, notamment en ce qui concerne les réformes du marché du travail.

Les entreprises locales pourraient espérer que les réformes économiques contribueront à créer un environnement plus propice aux affaires, favorisant ainsi la croissance économique et la création d'emplois. Elles pourraient également attendre des mesures spécifiques de soutien, telles que des incitations fiscales, des subventions ou des facilités de financement, pour stimuler leurs activités et leur compétitivité.

Les syndicats pourraient attendre des réformes qui garantissent la protection des droits des travailleurs, la promotion de la sécurité de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail. Ils pourraient également plaider en faveur de mesures visant à réduire le chômage et à assurer une répartition équitable des fruits de la croissance économique.

Perspectives pour l'économie tunisienne

Il a expliqué également que les réformes économiques devraient stimuler la croissance économique à moyen et long terme en favorisant l'investissement, en améliorant la productivité et en renforçant la compétitivité des entreprises tunisiennes.

Une croissance économique soutenue devrait entraîner la création d'emplois, réduisant ainsi le taux de chômage et contribuant à l'amélioration du niveau de vie de la population.

Les réformes pourraient également encourager la diversification de l'économie tunisienne en promouvant des secteurs, tels que les services, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que l'industrie manufacturière.

Les mesures visant à améliorer le climat des affaires, à moderniser les infrastructures et à promouvoir l'innovation devraient renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne sur les marchés nationaux et internationaux.

L'un des principaux défis sera de mettre en oeuvre efficacement les réformes économiques proposées, en surmontant les obstacles politiques, bureaucratiques et sociaux.

Il sera essentiel de veiller à ce que la croissance économique bénéficie à tous les segments de la société, en réduisant les inégalités sociales et régionales et en luttant contre la pauvreté.

Il a montré que les réformes économiques pourraient rencontrer une résistance politique et sociale, nécessitant un dialogue et un consensus entre les différents acteurs politiques et sociaux pour les mettre en oeuvre avec succès.

L'économie tunisienne pourrait être exposée à des risques externes, tels que la volatilité des prix des matières premières, les fluctuations des taux de change et les chocs économiques mondiaux, nécessitant une gestion prudente des politiques économiques.

En conclusion, les réformes économiques proposées en Tunisie suscitent à la fois des espoirs et des défis. Elles offrent des perspectives encourageantes à moyen et long terme, avec la possibilité de stimuler la croissance économique, de créer des emplois et de renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne. Cependant, la mise en oeuvre effective de ces réformes nécessitera un engagement politique fort, une coordination entre les acteurs économiques et sociaux, ainsi qu'une attention particulière à la promotion de l'inclusion sociale et à la gestion des risques externes. En naviguant avec prudence et détermination à travers ces défis, la Tunisie pourrait tracer une voie vers un avenir économique plus dynamique et durable, a conclu Zied Sdiri.