Tunisie: EST - Une qualification mais une attaque stérile face à l'ASEC - Un compartiment en quête de solutions !

Si les balles de Rodrigues et Bouguerra ne s'étaient pas écrasées sur la transversale ou perdues sur la dernière ligne, les "Sang et Or" n'auraient pas eu besoin d'aller jusqu'aux tirs au but pour en découdre. Sasse et Ghacha n'ont pas apporté le plus escompté. Kebba Sow encore moins.

Les "Sang et Or" ont composté, samedi, leur billet pour les demi-finales de la Ligue des champions après avoir éliminé les Ivoiriens de l'Asec aux tirs au but (4-2). Et si les Espérantistes ont eu recours à la séance des penalties pour en découdre, c'est que leur attaque s'est montrée terriblement stérile durant les 180 minutes du temps réglementaire. Pourtant, Miguel Cardoso, à l'aller à Tunis comme au retour à Abidjan, a opté pour une approche offensive, en jouant l'attaque à outrance à Radès. Une manche aller durant laquelle l'Espérance a dominé son adversaire en long et en large, s'est créée bon nombre d'occasions, mais le finish a terriblement manqué à ses attaquants, à commencer par Rodrigo Rodrigues et Oussama Bouguerra, auteurs de deux grosses occasions qui auraient pu changer la donne. Leurs balles se sont malheureusement écrasées sur la transversale.

Au match retour, la transversale a encore une fois empêché les Espérantistes de scorer. Ghailaine Chaâlali en a fait les frais après seulement deux minutes de jeu.

Des changements mais pas de résultat

A l'aller comme au retour, Miguel Cardoso n'a pas hésité à prendre le risque de jouer le tout pour le tout en opérant des changements offensifs. Au match aller, il a incorporé Oussama Bouguerra, Kebba Sowe, Houssam Ghacha pour épauler Rodrigo Rodrigues.

Au match retour, le technicien portugais a également opté pour des changements à tempérament offensif en faisant entrer André Bukia à la place de Bouguerra qui, titularisé, n'a pas réussi à donner la plus-value escomptée en première période de jeu. Houssam Ghacha est entré à la place de Yan Sasse qui était bien loin de son niveau habituel en termes de percussion et d'ouverture de brèches et, enfin, Mohamed Ali Ben Hammouda, lancé dans les cinq minutes du temps réglementaire à la place d'un Rodrigo Rodrigues qui, après deux slaloms, a perdu la balle à deux reprises. Raed Bouchniba, qui a pris la place de Ben Ali, a donné une plus-value à l'animation offensive, mais il aurait pu être plus décisif s'il avait eu plus de temps de jeu.

Bref, toutes les solutions offensives ont été utilisées par Cardoso aussi bien au match aller qu'à la manche retour pour le résultat qu'on connaît.

Il est donc clair que malgré tout le travail entrepris aux entraînements, ce qui se ressent d'ailleurs dans le volume de jeu produit les jours des matches et les combinaisons effectuées, il y a encore ce dernier geste qui manque aux attaquants, Rodrigo Rodrigues en particulier.

Travailler le finish est essentiel pour ne pas gaspiller tant d'énergie et ne pas être confronté à un ratage monstre, alors qu'il suffisait une seule balle qui passe tout juste au-dessous de la transversale pour que l'efficacité soit au rendez-vous.

Miguel Cardoso, après près de trois mois de travail, a déjà donné un cachet au jeu de l'équipe. Un petit zeste lui manque encore en attaque pour que son projet de jeu prenne forme et soit plus « rentable ».