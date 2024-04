Tunisie: Saïed reçoit le Chef du gouvernement, la ministre de l'Education et le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle - «Malgré les difficultés, nous devons compter sur nos propres moyens»

Pour le Président de la République, le recours à ce choix qui est renforcé par une coopération extérieure « d'égal à égal » devrait permettre de répondre au mieux aux revendications du peuple tunisien quant à une vie décente et, par là même, préserver la souveraineté de l'État et l'indépendance de sa décision.

L'action gouvernementale durant la période écoulée a été au centre d'une entrevue, hier, au Palais de Carthage, entre le Président de la République, Kaïs Saïed, et le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le Chef de l'Etat a réaffirmé sa position sur l'impératif de compter en premier lieu « sur nos propres moyens » malgré les difficultés auxquelles la Tunisie est confrontée, ajoutant que ce choix a jusque-là permis de relever de nombreux défis, dont notamment l'amélioration des équilibres financiers de l'Etat.

Pour le Président Saïed, le recours à ce choix, qui est renforcé par une coopération extérieure « d'égal à égal », devrait permettre de répondre au mieux aux revendications du peuple tunisien quant à une vie décente et, par là même, préserver la souveraineté de l'État et l'indépendance de sa décision.

Il a également souligné que les institutions de l'État doivent servir le citoyen à tous les niveaux, exhortant à ce titre quiconque assumant un poste de responsabilité à redoubler d'efforts, à faire preuve d'abnégation et à veiller scrupuleusement au respect de l'obligation de réserve et de neutralité.

Le Président Saïed a souligné qu'il ne peut y avoir de prospérité et d'essor des nations sans valorisation du capital humain, ajoutant, à ce propos, que seule une volonté sincère et inébranlable est à même de permettre de relever tous les défis et, partant, de convertir les voeux pieux en actions concrètes.

Tolérance zéro

Le Président de la République a également reçu hier, au Palais de Carthage, Mme Salwa Abbasi, ministre de l'Éducation. Au cours de cette audience, le Chef de l'Etat a souligné la nécessité de se tenir fin prêt pour l'organisation des examens nationaux en prenant notamment toutes les mesures nécessaires pour contrecarrer toute tentative de fraude, et en pratiquant une tolérance zéro envers ceux qui tentent de tricher en ayant recours aux moyens technologiques modernes et en inventant chaque année de nouvelles façons de tricher aux examens.

Le Président de la République a souligné la nécessité de continuer à auditer minutieusement tous les diplômes universitaires, après que des audits effectués dans de nombreux ministères, institutions et établissements publics ont révélé que leur nombre s'élevait à des milliers, en plus des recrutements effectués illégalement sur la base de faux diplômes et sans respecter le principe de l'égalité des chances entre les candidats.

Le Chef de l'État a appelé le ministre de l'Éducation à trouver rapidement une solution définitive à la question des enseignants et des professeurs suppléants, basée sur des critères objectifs qui préservent leurs droits ainsi que ceux des élèves.

Le Président de la République a également souligné la nécessité d'oeuvrer avec toutes les parties concernées pour mettre fin aux agressions contre des enseignants porteurs d'un message sacré et qui méritent non seulement protection mais aussi révérence et honneur.

Faire sauter tous les verrous

Dans le même sillage, le Président de la République a reçu, hier au Palais de Carthage, M. Lotfi Dhiab, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Les obstacles auxquels sont confrontés les citoyens dans la création de sociétés communautaires qui ont pourtant prouvé leur faisabilité et leur efficacité lorsqu'elles ont été mises en oeuvre dans plusieurs gouvernorats de la République ont été au centre de l'entretien.

Le Chef de l'État a souligné, à cet effet, la nécessité de faire sauter tous les verrous qui entravent la création de ces entreprises, car le désir des citoyens et des jeunes en particulier de lancer leurs projets doit trouver la facilitation et le soutien continus de toutes les parties prenantes. Le Président de la République a, en outre, appelé à la nécessité d'accélérer l'élaboration d'un projet de révision du Code du travail afin de mettre fin à la soustraitance et aux contrats à durée déterminée, car il ne peut y avoir de réel développement et de stabilité sans équité.