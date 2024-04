Sénégal: Réconciliation des cœurs au pays - Abbé Roger Gomis appelle au dialogue fraternel

Suite au changement opéré à la tête de la Présidence de la République du Sénégal, après des moments troubles, Abbé Roger Gomis de l'archidiocèse de Dakar demande aux Sénégalais de méditer sur le «doute» qui, dans la situation traversée par le pays, est un chemin vers la lumière pour la réconciliation avec son peuple. Selon le religieux, après la longue nuit de divisions et d'incertitudes traversée, l'aube de la réconciliation semble se lever sur notre pays. «Les souffrances endurées - vies brisées, libertés confisquées, dégâts matériels énormes, carrières fauchées - ont été la lourde croix portée par le peuple sénégalais», a-t-il souligné.

Cependant, pour mieux comprendre sa pensée, il donne aux Sénégalais l'exemple de Saint Thomas qui incarne le «doute dans la liturgie chrétienne», malgré les nombreux témoignages de ses frères et soeurs dans la foi concernant la résurrection du Jésus mort sur la croix trois jours avant. Selon Abbé Roger Gomis, la réponse du Christ ressuscité à Thomas est : «Heureux ceux qui croient sans avoir vu». Ce qui l'amène à dire : «pourtant c'est bien par son doute initial que cet apôtre accède à la foi la plus accomplie. Que nous enseigne ce paradoxe apparent sur le chemin ardu mais ô combien fécond du doute vers la certitude de la foi ? Dans le contexte actuel du Sénégal, où le peuple sort meurtri mais renaissant des violences passées, cet épisode évangélique de ce deuxième dimanche de Pâques offre une lumière d'espérance».

Et de poursuivre : «à l'image du Christ montrant ses plaies à l'apôtre incrédule, les blessures du Sénégal se sont révélées être les marques d'une résurrection à venir. En traversant l'épreuve du doute jusqu'au plus profond d'elle-même, notre nation a pu renaître, par la grâce de Dieu mais aussi portée par l'élan de tant d'hommes et de femmes refusant de voir leur avenir confisqué».

Cependant, pour réussir cette réconciliation, le religieux déclare : «la pleine concrétisation du renouveau passe nécessairement par la réconciliation des coeurs. En accueillant le doute de Thomas jusqu'à lui permettre de redevenir disciple, le Christ nous montre la voie d'une foi ouverte, qui intègre plutôt qu'elle n'exclut. Pour le Sénégal, nulle véritable reconstruction ne sera possible sans cette même ouverture au dialogue fraternel. Notre devise nationale « Un Peuple, Un But, Une Foi » appelle tous les enfants de cette terre à faire taire les vieilles rancoeurs pour se rassembler autour des immenses défis à relever».

Et Abbé Roger Gomis d'ajouter : «Comme Thomas franchissant le cap de l'incrédulité pour s'écrier « Mon Seigneur et mon Dieu ! », nous sommes conviés à embrasser pleinement cette aube nouvelle qui se lève sur le Sénégal. En hommes et femmes libres, conscients du chemin ardu mais combien porteur de sens qui s'ouvre à nous, façonnons de nos mains le Jour béni où notre cher pays rayonnera de toute sa vitalité retrouvée».