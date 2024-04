Cote d'Ivoire: Caravane de la solidarité - Jean Claude Kouassi offre 13 tonnes de vivre à l'Iffou

Le directeur général du Lbtp, les bras chargés, est allé au contact des communautés musulmanes des quatre départements de la région.

Caravane de la solidarité et du partage du Ramadan dans l'Iffou. Initiée par le directeur général du Laboratoire des bâtiments et des travaux publics (Lbtp), Jean Claude Kouassi, cette initiative consiste à assister les communautés musulmanes de cette région, durant cette période de pénitence. Ainsi, du 6 au 7 avril, le " Vagabond de la charité", les bras chargés, a sillonné les départements de M'Bahiakro, Prikro, Ouellé et Daoukro pour offrir 13 tonnes de vivres aux fidèles musulmans qui observent le jeûne. La sous-préfecture d'Etrokro n'a pas été oubliée par ce don.

Jean Claude Kouassi a déclaré que son acte est l'expression de sa reconnaissance, de sa gratitude et de son soutien à ses parents musulmans. « L'objectif est de leur permettre d'achever paisiblement le mois de jeûne et surtout de passer de très belles fêtes de Ramadan », a-t-il fait savoir. Avant de rassurer les forces vives de son indéfectible engagement à mettre en oeuvre sa vision du développement qui s'appuie, entre autres, sur l'autonomisation de la femme et l'insertion professionnelle des jeunes. Les vivres ont été répartis entre les localités de M'Bahiakro (3,5 tonnes de riz), Prikro (4 tonnes), Ouellé (1tonne ) et Daoukro (2 tonnes), Etrokro (2 tonnes de riz).

Jean Claude Kouassi, lors de son déplacement, était accompagné de Kouakou Koffi Gérôme, Koffi Moïse d'Ettrokro, Bernard Yao, Touman N'da Clement, le sénateur Lamine Konaté, Venance Konan, Ekra Kouakou Antoine.

La communauté musulmane, émue par la portée du geste, a salué l'initiative du donateur. L'Imam principal d'Etrokro, Etro Yao, le guide religieux de la grande mosquée de Daoukro, Ali N'Guessan ainsi que leurs pairs de Prikro et de Ouellé avec le soutien de leurs fidèles ont formulé des bénédictions et prières à l'endroit de leur généreux fils. « Merci d'être venu personnellement nous apporter cet appui qui fera beaucoup de bien à de nombreuses familles (...) Ce que vous venez de faire, Dieu est témoin. Dieu a un véritable grand bonheur pour vous », ont-ils exprimé.

Jean Claude Kouassi, profitant de l'occasion, avait évoqué sa défaite aux régionales en tant candidat du Rhdp. Il a dit que cet échec, loin de l'avoir éteint, a redoublé ses ardeurs à revenir de plus belle dans la course aux prochaines échéances électorales dans la région. Sur ce point, ses interlocuteurs lui ont promis leur soutien sans faille.