Togo: Le Conseil communal marque un nouvel arrêt pour s'auto-examiner !

Fidèles à la leur agenda et à la loi sur la décentralisation au Togo, les membres du Conseil communal de la Commune de Golfe 1 ont ouvert la 2ème session ordinaire de l'année 2024 ce Lundi 08 Avril 2024 à Lomé. Durant 10 jours, les élus locaux et collaborateurs et autres partenaires qui prendront part à cette session auront à travailler sur divers sujets relatifs à la vie de la commune de Bè Afédomé et de son développement local.

Il s'agit des sujets qui vont de la gestion de la commune et des projets en cours à la santé financière de la commune. « Nous allons présenter le rapport de la première session 2024, le rapport d'activité de l'exécutif du premier trimestre 2024, rapport moral et financier s'entend. On viendrait à la situation de la trésorerie de Golfe 1, nous poursuivrons avec la présentation du niveau d'exécution des projets en cours dans notre commune. Nous allons la présentation du projet PARI avec OADEL. Nous allons poursuivre les travaux par la présentation de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales par son Directeur général », a annoncé le premier Adjoint au Maire de la commune de Golfe 1, Fofo Koffi Boko.

S'il se réserve de se prononcer sur la question de la santé financière de la commune laissant la prérogative au chargé des finances de situer les élus locaux au cours des travaux, M. Boko, juge indispensable de « s'arrêter et voir si les objectifs définis sont en train d'être atteints », comme c'est le cas dans toutes les sessions tenues jusqu'alors, car d'après lui, « c'est sur ça que vous allez continuer ou dire non, nous sommes arrivés à la bifurcation, il faut rebrousser chemin et définir de manière précise pour ne pas ramer à contre-courant ».

Tout comme ses pairs, il est sûr d'une chose : « Nous y mettons tous la main à la pâte. Nous sommes sur le droit chemin ».

Bonne session à tous les élus locaux !