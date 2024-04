Ile Maurice: Un liquide douteux à la place de l'Eski acheté

Une habitante de Roche-Bois s'est rendue à la plage de Blue-Bay en compagnie de sa famille pour passer un bon dimanche de Quasimodo. Cependant, un incident a gâché leur journée et la jeune femme, âgée de 28 ans, ainsi que son enfant d'un an et demi ont tous deux atterri à l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, après avoir consommé un liquide qui se trouvait dans une bouteille d'Eski achetée quelques minutes plus tôt.

En effet, l'habitante de Roche-Bois, qui a rapporté l'affaire à la police, explique qu'elle a acheté une bouteille d'Eski de deux litres pour la somme de Rs 100 à une marchande de plage. Elle a par la suite versé une bonne quantité dans le biberon de son bébé et l'a fait boire. C'est après cela qu'elle a pris une gorgée. C'est là qu'elle a constaté que la boisson n'était pas de l'Eski. Elle avait un goût bizarre et une odeur de pétrole émanait de la bouteille. Elle s'est aussitôt rendue au poste de police de Blue-Bay et a remis la bouteille aux policiers. Le biberon du bébé a également été pris pour les besoins de l'enquête.

Des échantillons ont été envoyés au laboratoire pour des fins d'analyse. La police les a ensuite transportés à l'hôpital pour des soins. La marchande, quant à elle, a été conduite au poste de police. Lors de son interrogatoire, elle a expliqué qu'elle a par inadvertance remis une bouteille d'eau chaude qu'elle garde dans son sac isotherme. Elle a par la suite été autorisée à rentrer.