Burkina Faso: Journées nationales d'engagement patriotique - Le ministère de l'Economie solidaire des blessés de guerre

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo et la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako accompagnés de leurs proches collaborateurs, ont rendu visite aux combattants blessés sur le front de la lutte contre le terrorisme, le lundi 8 avril 2024, à l'hôpital militaire capitaine Halassane-Coulibaly, situé au camp Sangoulé-Lamizana.

Dans le cadre de la commémoration des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective a fait le choix de magnifier ceux qui, au risque de leur vie, défendent l'intégrité du territoire national et œuvrent au retour de la paix au Faso.

A cet effet, le premier responsable de ce département, Aboubakar Nacanabo et la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako accompagnés de leurs proches collaborateurs ont rendu visite aux blessés de guerre en soins à l'hôpital militaire capitaine Halassane-Coulibaly, sis au camp militaire général Aboubacar- Sangoulé-Lamizana.

Des salles d'hospitalisation aux urgences, en passant par les blocs opératoires mobiles, le ministre Nacanabo et la délégation qui l'accompagne se sont enquis de l'état de santé des combattants blessés. D'une salle à l'autre, il a traduit les encouragements et la reconnaissance de son département aux hommes et femmes touchés sur le théâtre des opérations pour la défense de la mère patrie.

« A l'occasion des journées d'engagement patriotique et participation citoyenne, la commission permanente de concertation du ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective, composée de l'ensemble des premiers responsables des structures du ministère, a décidé de venir manifester sa solidarité aux malades, les encourager et surtout leur traduire notre reconnaissance pour le sacrifice qu'ils ont accepté de consentir au nom de la Nation », a laissé entendre Aboubakar Nacanabo.

Cette visite a également été une occasion pour la délégation du ministère en charge de l'économie de féliciter le personnel médical des forces armées, des agents « enthousiastes, très engagés », qui « se donnent à fond », malgré les moyens limités, pour que les blessés recouvrent la santé et la plénitude de leurs aptitudes. A l'effet de contribuer à une meilleure prise en charge des militaires blessés, le ministre Nacanabo, au nom de l'ensemble du personnel de son département, a remis un lot de consommables médicaux aux premiers responsables de l'hôpital militaire. Tout en examinant la possibilité de répondre aux préoccupations auxquelles ce centre de santé fait face.

Réconfort moral pour les blessés et le personnel

Le directeur général de l'hôpital militaire capitaine Halassane-Coulibaly, le colonel-major, Sosthène Somda, s'est réjoui de cette marque de solidarité du ministre en charge des finances. « C'est toujours un énorme plaisir de recevoir la visite d'une autorité qui vient toucher du doigt les réalités que nous vivons tous les jours. Cela nous encourage énormément et réconforte aussi nos blessés qui sauront qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Une telle initiative leur remonte le moral et celui du personnel soignant », a confié M. Somda.

Il a également exprimé sa gratitude au ministère pour le don de consommables médicaux à son établissement. « Ces consommables seront utilisés à bon escient au profit de nos blessés. Nous remercions d'avance le ministre pour les promesses relativement aux difficultés qui ont été soulevées », a-t-il ajouté. Et de préciser que les consommables médicaux, les équipements médicaux techniques constituent les besoins les plus urgents de son hôpital pour une prise en charge adéquate au quotidien des patients, sans oublier le besoin en infrastructures.