Burkina Faso: Ramadan 2024 - La Chine remet des vivres à la FAIB

L'ambassade de la République populaire de Chine a offert des vivres à la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), le lundi 8 avril 2024 à Ouagadougou, à l'occasion du Ramadan.

Le mois de Ramadan est une période de partage et de solidarité. C'est dans cet esprit que l'ambassade de la République populaire de Chine a remis des vivres à la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), le lundi 8 avril 2024 à Ouagadougou.

Le don, d'une valeur de 2 600 000 F CFA, est constituée de 31 sacs de maïs de 100 kg, 61 sacs de riz de 25 kg, 60 cartons de spaghettis, 12 cartons de sucre, 21 bidons d'huile et des cartons de biscuits à base de mil chinois et de petit mil burkinabè. Selon le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Chine, Wang Wenzhang, les peuples chinois et burkinabè partagent les mêmes valeurs de solidarité, d'amitié et d'entraide. Et, a-t-il ajouté, ces valeurs sont également partagées entre musulmans chinois et burkinabè. « Plus de 20 millions de musulmans en Chine en ce moment partagent le même esprit de Ramadan que leurs frères et soeurs burkinabè », a-t-il déclaré.

Pour Wang Wenzhang, ce don est une manifestation concrète de la profonde intégration des ressortissants chinois au Burkina Faso et de leurs responsabilités sociales. Il a relevé que l'ambassade soutient fermement les échanges entre les deux peuples et envisage d'organiser plus de visites en Chine cette année en faveur des Burkinabè. Ces sorties, foi du chargé d'affaires, vont permettre aux visiteurs de découvrir les coutumes de divers groupes ethniques dans différentes régions de la Chine pour renforcer l'amitié entre les deux peuples.

%

Il a souligné que la Chine reste un bon ami, partenaire et frère du Burkina Faso. Wang Wenzhang a souhaité une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toute la communauté musulmane burkinabè en formulant le voeu que les relations entre les deux pays se développent davantage. Le président de la FAIB, Dr Cheick Sidi Mohamed Maïga, s'est réjoui de l'offre du jour. Au nom de toute la fédération, il a manifesté sa gratitude à l'endroit de la République populaire de Chine.

« Ces vivres sont la preuve concrète de la coopération entre nos deux pays. Ils témoignent de la solidarité, du vivre-ensemble et du partage entre le Burkina et la Chine », a-t-il soutenu. Etant dans le mois de Ramadan, Dr Maïga a formulé des intentions de prière afin que la coopération entre les deux pays puisse croître. A quelques heures de l'Aïd el-Fitr, il a invité les Burkinabè à cultiver l'amour et la paix en conjuguant leurs efforts pour que le pays soit stable. Pour lui, chaque musulman doit implorer Dieu afin que la paix revienne au Burkina.