Sénégal: Déroulement transparente et apaisée de l'élection - Me Sidiki Kaba loue le bon fonctionnement des institutions

Le premier ministre sortant, Me Sidiki Kaba a magnifié le bon fonctionnement des institutions, qui ont permis au Sénégal de tenir le 24 mars dernier une élection présidentielle transparente et apaisée. L'ex chef du gouvernement s'est exprimé ce lundi en marge de la cérémonie de passation de service entre lui et le premier ministre entrant Ousmane Sonko.

« Nous avons eu à le dire, c'est le choix souverain du peuple sénégalais et qui montre la vitalité du peuple sénégalais dont la trajectoire dynamique a pu se conclure par trois alternances en vingt-quatre ans », a affirmé lors de la passation de service, Me Sidiki Kaba, ex premier ministre.

L'ex chef du gouvernement déclare que « C'est une performance remarquable et un motif de fierté pour notre pays, qui est à chaque étape quel que soient les circonstances, choisis les dirigeants à qui ils confient les destinées du pays. »

A ce propos dit-il, « Je voudrais pouvoir dire que cela est dû aussi à la solidité de nos institutions dont le bon fonctionnement a participé à cette élection transparente et apaisée mais aussi à la qualité de nos hommes politiques qui ont tous félicité le président de la République, Bassirou Diomaye Faye mais également le dynamisme de notre société civile et des différents acteurs qui ont été engagés dans notre processus électoral qui a pu se dérouler dans les meilleures conditions qui ont amené à une élection incontestable et incontestée au regard du fait que les résultats a été accepté par tous les acteurs politiques. »

%

Me Sidiki Kaba a profité de cette occasion pour rendre un hommage à toutes les personnes qui lui ont accompagné dans ses missions. Et de déclarer « Je voudrais dire qu'au moment de quitter mes fonctions à la tête du gouvernement du Sénégal, mes pensées vont sur toutes les personnes qui m'ont soutenues, et la personne la plus proche c'est évidemment mon épouse, mes enfants, mais également mes collaborateurs, les populations de Tamba qui ont marqué mon soutien indéfectible à mon endroit mais aussi l'ensemble des populations sénégalaises qui ont permis de mener ce travail là. »