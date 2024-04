Gambie: Le président Barrow ne ressent aucune hostilité à l'égard de Kanilai, selon le Directeur Général Sowe

Le directeur général des Services de Renseignement Généraux (SIS) du pays, l'honorable Alhaji Ousman Sowe, a déclaré que le président Adama Barrow ne ressent aucune animosité envers les habitants de Kanilai et de l'ensemble de la région du Foni, affirmant que « la paix et le développement de la région figurent parmi les principales priorités de son gouvernement. »

Le chef des Services de Renseignement Généraux (SIS) s'exprimait samedi à Kanilai lors d'une "mission de rétablissement de la paix et d'établissement des faits" dans le district de Foni Kansala dans la Région de la Cote Ouest suite à une campagne de "désinformations, d'idées fausses, d'affirmations et de contre-affirmations" concernant les tentatives de déplacement d'un réservoir d'eau situé à la périphérie du village de Kanilai.

« Je tiens à vous assurer que le Président Barrow n'éprouve aucune hostilité à l'égard des habitants de Kanilai ou de toute autre communauté du pays. En fait, le président Barrow a toujours insisté sur la nécessité pour la région (Foni) d'amorcer un développement socio-économique rapide, » a déclaré le Directeur Général à l'assemblée.

Accompagné des législateurs de la région, y compris des chefs traditionnels, le patron du SIS a exhorté les habitants de la région à s'ouvrir au dialogue : « Notre mission consiste à jauger la réalité sur le terrain. Je souhaite encourager un dialogue à l'amiable en vue de renforcer la paix et la stabilité dont nous continuons de jouir dans la région et dans le pays en général. »

Le Directeur General, également originaire de Foni, a déclaré: « Nous avons pris la résolution de dialoguer et le gouvernement dialoguera avec vous. Nous n'avons nullement l'intention de fomenter des troubles socio-politiques. Le développement de notre pays doit être notre principale priorité. Le monde avance à grands pas et nous devons également redoubler d'efforts pour que le pays soit à la hauteur des autres pays développés en matière de développement d'infrastructures tangibles. Le gouvernement est ouvert, alors parlons et dialoguons, » a-t-il plaidé.

« Toutes les informations partagées au sujet du réservoir de Kanilai sont maintenant claires pour moi et toutes les actions de force seront suspendues pour que les engagements commencent et conduisent à une solution. Le gouvernement ouvrira des canaux de discussion, car le dialogue permet de résoudre les problèmes. C'est la raison pour laquelle j'encourage les habitants de cette région à entamer un dialogue à l'amiable avec le gouvernement, » a-t-il souligné.

Le président Barrow, a-t-il dit, a ouvert des voies de dialogue sur la question: « Même si le réservoir est déplacé de Kanilai, quelque chose pourrait être apporté à la région, ce qui serait bénéfique pour les habitants de Foni.

Mr Sowe a rappelé aux parlementaires de la région et à tous ceux qui occupent des postes d'autorité dans le Foni qu'ils ont la responsabilité de prêcher la paix et d'éviter les tensions dans le pays.

Almameh Gibba, membre de l'Assemblée Nationale (NAM) de la région, a félicité le directeur général Sowe pour son "action proactive" en se rendant à Kanilai en vue d'obtenir des informations de première main sur la question du réservoir d'eau.

« Le réservoir d'eau est un réservoir de 600.000 litres installé par l'ancien président Yahya Jammeh à la périphérie de Kanilia à des fins agricoles. Deux puits ont été creusés à côté du réservoir. »

« En tant que législateurs de la région, nous avons discuté avec nos conseillers de quartier afin de trouver des modalités pour rassembler les fonds de développement de nos circonscriptions et de nos quartiers, qui s'élèvent à 8 millions de dalasis par an. Ce montant annuel est destiné à assurer le fonctionnement du réservoir dans l'intérêt de l'ensemble de la région de Foni, par le biais d'une eau potable et propre, ce qui reste un défi pour les habitants de Foni. »

« Nous avons approché la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité (NAWEC) l'année dernière et proposé que le réservoir d'eau soit réparé pour utilisation par les habitants de Foni. La NAWEC a promis d'étudier notre proposition et de revenir vers nous. Nous attendons patiemment, mais en vain. Nous sommes ouverts au dialogue, mais la source de notre colère réside dans le fait que nous n'ayons jamais été informés ou consultés avant les tentatives d'enlèvement du réservoir. »

Parmi les autres intervenants, les honorables Amie Colley et Bakary K. Badjie, le chef Ali Nyassi et l'Alkalo de Kanilai ont tous exprimé leur amertume face aux mesures prises par le gouvernement pour retirer le réservoir d'eau sans notification préalable ni engagement avec les habitants de Foni et de Kanilai en particulier.

Ils ont toutefois remercié le directeur général pour sa visite opportune qui, selon eux, contribuera grandement à maintenir la paix et la stabilité dans la région et à réduire les tensions.

