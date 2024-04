Togo: Les députés ratissent large, le NET rebrousse chemin, le CAR et Touche Pas à ma Constitution rallient la ligne contestataire

La scène politique togolaise est à nouveau en mouvement à la suite de l'acte posé par les députés de l'Assemblée nationale togolaise en adoptant une nouvelle Constitution qui bascule le Togo d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire.

Alors que les élus du peuple (les députés) maintenus en place malgré la fin de leur mandat depuis fin décembre dernier, ont entamé une tournée dite d'explication depuis hier Lundi, à travers tout le pays, à la rencontre des leaders communautaires, Chefs traditionnels et groupes organisés indique-t-on, l'opposition togolaise (ADDI, ANC, FDR, PSR) et le FCTD, font également leur part en ratissant large pour ses manifestations de protestation des 11, 12 et 13 Avril 2024.

En effet, les dernières évolutions, renseignent de ce que le CAR (Comité d'Action pour le Renouveau) vient de marquer son adhésion à cette manifestation projetée sur cette semaine. Il est révélé à travers un communiqué que le parti au symbole du soleil levant émet une dénonciation de la tournée nationale de l'Assemblée nationale en cours au Togo, pour des consultations sur le projet de modification de la constitution, rappelant au passage que « l'Assemblée nationale dont le mandat a expiré depuis plusieurs mois n'est ni juridiquement habilité à réécrire une nouvelle constitution ni procéder à des consultations en vue d'une nouvelle délibération ».

Opposé à ce qu'ils qualifie de forcing du régime de Faure Gnassingbé pour faire passer cette nouvelle constitution, le parti de Yao Daté indique que « dans le souci de préserver la cohésion nationale, et surtout garantir la paix sociale et la stabilité du pays, appelle ses militants, sympathisants et toutes les composantes de la société togolaise, à se joindre aux manifestations des 11, 12, et 13 avril 2024 et à toutes autres manifestations pacifiques pour l'abandon pur et simple du projet de modification de la constitution ».

Critiqué de tous les côtés pour avoir trompé le peuple et d'avoir voté pour l'adoption de la Constitution, le NET (Nouvel Engagement des Togolais) de Gerry Taama n'a pas jugé utile de s'associer à la tournée des députés. Si le parti vient dénoncer les procédures qui ont conduit à l'organisation de cette tournée, Gerry Taama et ses co-partisans disent exhorter le président de la République à abandonner cette nouvelle constitution « impopulaire, inopportune et non indispensable ». Il dit que c'est le fruit de sondages effectués près des populations togolaises.

Et il n'est pas seul à rallier le clan des anti nouvelle constitution

Sur le fil, il y a aussi ce mouvement né il y a quelques jours du nom de Touche Pas à ma Constitution, regroupant d'autres acteurs de la vie sociopolitique togolaise (DMK, la DMP, ADDI, les Démocrates, le Parti des Togolais, le CAR transition, UDS-Togo et Ouro-Djikpa Tchatikpi). Et ce regroupement qui pense que « Le moment est venu pour défendre notre Constitution », dans un communiqué dit appeler les Togolaises et Togolais de l'intérieur comme de la diaspora à participer massivement à ces marches de protestation des 11, 12 et 13 avril 2024.

« La prétendue concertation initiée par les députés se transforme en campagne de sensibilisation ne laissant aucune place au débat. Il s'agit d'une duperie. Le moment est venu de nous mobiliser pour défendre notre Constitution, celle de 1992, et notre démocratie », tel est l'avis de ces acteurs. Et le Mouvement lance une invite à Faure Gnassingbé « à écouter la voix du peuple et à retirer « purement et simplement » ce projet de changement de Constitution et à libérer les responsables et militants de la DMK arrêtés.

Tout comme les autres forces du changement qui ont convié à la manifestation, le CAR et le Mouvement Touche pas à ma Constitution, sont convaincus de ce que, « Ensemble, nous devons faire échec à ce constitutionnel ».

Reste dès lors à voir la posture qu'adoptera le gouvernement face à une telle manifestation. L'autorisera-t-il ou non ? Bon à suivre !