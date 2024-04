Algérie: Netcom - Programme spécial pour l'Aïd El-Fitr

ALGER — L'établissement de nettoiement de la wilaya d'Alger (Netcom) a tracé un programme spécial pour l'Aïd El-Fitr, prévoyant l'intensification de ses activités les jours de l'Aïd et un programme de nettoiement aux abords des mosquées la veille pour permettre aux citoyens de célébrer cette fête dans les meilleures conditions.

Dans une déclaration à l'APS, le chef du département technique et de l'environnement à Netcom, Grissi Boualem, a précisé que l'entreprise avait mobilisé un maximum d'agents et d'engins pour garder les rues de la capitale propres et éviter l'amoncellement des ordures durant l'Aïd.

Pour ce faire, les services de Netcom ont modifié les horaires d'enlèvement des ordures, avec l'intensification du travail de nuit et la programmation de plusieurs rotations des camions la journée, la première après la prière de l'Aïd, la deuxième en début d'après-midi et la troisième en fin d'après-midi avant la rotation nocturne, à partir de 20h00.

Plusieurs rotations sont également prévues au niveau des lieux très fréquentés en pareilles occasions comme Riadh El-Feth, le Jardin d'essai et la Promenade des Sablettes.

Les équipes chargées du balayage ont aussi été mobilisées en grand nombre, appuyées par 20 engins de balayage.

L'entreprise a également mis en place un programme pour l'enlèvement des ordures et le balayage aux abords des mosquées, notamment la veille de l'Aïd.

Au cours des deux derniers mois, Netcom a installé quelque 6.000 bacs à ordures dans la capitale, en plus de ceux dédiés à la collecte du plastique, a fait savoir M. Grissi.

Baisse du gaspillage du pain durant le Ramadhan

Durant le mois de Ramadhan, les services de Netcom ont enlevé environ 33.000 tonnes d'ordures ménagères, soit 10% à 15% de plus par rapport au précédent Ramadhan, avec, toutefois, une baisse des quantités de pain collectées par rapport à l'année dernière.

A rappeler que les services de Netcom ont mené, durant le mois sacré, plusieurs campagnes de sensibilisation, avec du porte à porte, la réalisation de spots et la coordination avec la société civile et les mosquées pour sensibiliser les citoyens à la nécessité d'éviter le gaspillage et de trier les déchets.

Le responsable a, par ailleurs, appelé les citoyens à respecter les horaires de collecte des ordures et à les trier, rappelant les numéros de téléphone 023553138 et 0784489235 et la page Facebook de Netcom mis à la disposition des citoyens.