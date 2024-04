Algérie: Djelfa - Les décisions du président de la République d'associer les jeunes aux projets de réhabilitation du Barrage vert saluées

DJELFA — Les orientations et les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche et consacrée au projet de réhabilitation du "Barrage vert", ont été "largement" saluées par les citoyens de la wilaya de Djelfa, notamment les jeunes s'intéressant à ce domaine qui contribue considérablement, selon eux, à la création de richesses et de startups.

Selon les échos recueillis par l'APS auprès des acteurs de la société civile, et des chercheurs universitaires, ces derniers ont tenu à saluer "largement" les décisions du président de la République concernant "le Barrage vert", lesquelles relèvent, selon eux, de l'intérêt porté aux projets à dimension environnementale et directement liés à l'amélioration du cadre de vie des citoyens.

Le président de la République avait ordonné, lors d'une réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, l'élaboration d'un cahier des charges relatif à la réhabilitation du Barrage vert, et la création d'entreprises de jeunes dans le domaine du reboisement, de l'irrigation, de l'entretien et du suivi de l'exploitation.

Il a, en outre, enjoint d'inclure les régions de dunes, sites touchés par le phénomène de l'avancée des sables, dans la généralisation des arbres du barrage vert.

Des représentants d'associations et des universitaires ont salué la volonté ferme du président de la République, qui a toujours fait du "Barrage vert" un sujet d'une importance capitale. Il avait alors donné le coup d'envoi du programme de réhabilitation du "Barrage vert" fin octobre dernier à Djelfa lors d'une visite effectuée dans cette wilaya, et tenu personnellement à suivre le projet.

A ce titre, le chercheur universitaire, Mounir Ghafoul, responsable de la Maison des expériences agricoles de l'Université "Ziane Achour" de Djelfa, a estimé que la décision du président de la République d'associer les jeunes à la réalisation des projets de réhabilitation du Barrage vert "revêt une grande importance, au vu de l'intérêt croissant, constaté sur le terrain, des étudiants pour la création de startup à partir de projets de recherche".

Il a indiqué que certains étudiants ont adhéré aux plans et programmes visant à promouvoir la pépinière expérimentale et réussi même à planter plusieurs types d'arbres, comme l'arganier, le caroubier, les baies de Goji et le safran, qualifiant ces derniers de "réservoir de talents, sur lesquels on peut compter pour exécuter les programmes de l'Etat et contribuer à la réalisation des micro-entreprises dans leur environnement local".

Mustapha Belaifa, un jeune diplômé en agriculture, voit en les décisions du président de la République relatives au barrage vert, "une échappatoire au chômage", notamment concernant la participation des jeunes à l'application de ses programmes par le biais des start-up. Il a exprimé sa volonté de participer, avec ses idées, au développement de l'espace forestier et à la lutte contre les maladies des plantes.

Ingénieur agronome, Touati Amar, spécialisé dans l'économie des besoins en eau des cultures et formateur en planification stratégique, a qualifié les décisions du Conseil des ministres sur le barrage vert de "pas en avant, en ce sens que l'on mise sur les jeunes".

"Il s'agit d'une décision à la fois audacieuse et efficace qui incitera les jeunes à contribuer à l'exécution de l'un des plus importants projets nationaux, et permettra leur intégration à la dynamique économique", a-t-il poursuivi.

L'importance et l'efficacité de cette décision sera d'autant plus visible avec l'élaboration du cahier des charges, et ce en termes de facilités administratives et techniques assurées, de financement et de suivi, loin des mesures bureaucratiques, comme la création de plateformes numériques d'inscription et d'exécution, a-t-il dit. Aussi, a-t-il insisté sur l'importance d'accorder la priorité aux jeunes locaux, issus des régions du barrage vert, vu leur expérience sociale locale et leur connaissance des lieux, a-t-il précisé.