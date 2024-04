Congo-Kinshasa: Gouvernorat de Kinshasa - La vision du candidat Daniel Bumba expliquée aux fidèles de la mosquée Al Hidayat

C'est dans la communion de prière avec les fidèles musulmans de la mosquée Al Hidayat dans la commune de Barumbu que le conseiller spécial Ike Tshitenge de l'honorable Daniel Bumba a participé, le 5 avril, à la prière du dernier vendredi du ramadan. Il est venu implorer la grâce d'Allah et solliciter son accompagnement à la candidature de Daniel Bumba au gouvernorat de la ville province de Kinshasa.

Au nom de l'honorable Daniel Bumba, Ike Tshitenge a remercié les musulmans de ladite mosquée pour leur accueil. Et il a profité de ce temps saint de ramadan pour demander à l'Imam et à tous les musulmans de prier pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo en proie à la guerre menée par les rebelles du M23 avec le soutien du Rwanda. Ike Tshitenge a aussi remis un lot des dons constitués de vaches, sacs de riz et une enveloppe consistante à titre de participation à la grande fête d'Idi en perspective.

En sa qualité de conseiller spécial de Daniel Bumba, Ike Tshitenge a également saisi cette occasion pour échanger avec l'Imam de la mosquée et d'autres responsables musulmans sur la vision du candidat gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Mbumba, celle de redorer l'image d'antan de la grande capitale de la République démocratique du Congo, ville mythique avec aujourd'hui une démographie de près de 18 millions d'habitants, plus que certains pays africains.

Sept axes prioritaires du programme de Daniel Bumba

Selon Ike Tshitenge, le programme «Kinshasa ezo Bonga » du candidat gouverneur de Kinshasa Daniel Bumba repose sur sept axes prioritaires. Il s'agit de «l'érection d'une nouvelle ville de Kinshasa afin de favoriser son extension » ; de la « numérisation et digitalisation des procédés de gestion de la ville » ; de la « sécurité par la mise en place d'un bataillon spécial chargé de lutte contre les crimes organisés et le phénomène Kuluna » ; d'un « programme multisectoriel d'urgence de développement des infrastructures, de l'éclosion des zones spéciales agro-industrielles ainsi que de l'amélioration de la desserte en eau et électricité ».

Le cinquième axe s'articule sur la « salubrité et assainissement » de la ville, et le sixième axe concerne les moyens de résoudre l'épineuse question des « embouteillages » à Kinshasa. Enfin, le dernier axe, c'est la « mise en place d'un fonds d'investissement et d'un fonds à caractère social ». Ike Tshitenge a trouvé une oreille attentive auprès de l'Iman et des responsables de la mosquée Al Hidayat.