Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Les principaux défis du nouvel inspecteur général

L'inspecteur général des hydrocarbures, Timothée Moufouadzoumi, a pris officiellement ses fonctions, le 8 avril, à Brazzaville, sept mois après sa nomination au conseil des ministres. Le promu devra s'atteler au contrôle des plateformes pétrolières et au suivi de l'augmentation de la production nationale.

L'inspecteur général des hydrocarbures, Timothée Moufouadzoumi, a été installé dans ses fonctions par le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, le Pr Macaire Batchi, à l'issue d'une brève cérémonie empreinte des us et coutumes de l'administration publique congolaise. Ce commis de l'État est le tout premier à prendre la tête de l'Inspection générale des hydrocarbures créée à la suite des réformes amorcées depuis 2022 au sein du département ministériel.

Le promu est conscient des tâches qui l'attendent, en plus du défi logistique et du besoin en personnel qualifié. L'un des principaux défis, selon Timothée Moufouadzoumi, est d'aller toucher du doigt les freins qui empêchent les installations de tourner et d'assurer l'augmentation de la production pétrolière. « Nous allons inspecter régulièrement les installations pétrolières pour voir leur conformité aux normes en vigueur et certifier les équipements. L'objectif est d'aller sur place pour déceler les freins au fonctionnement des plateformes et créer les conditions pour l'augmentation de la production pétrolière », a indiqué le nouvel inspecteur général.

En outre, le promu assiste le ministre des Hydrocarbures dans le suivi du fonctionnement des entités sous tutelle et du cabinet ministériel. Instituée par le code des hydrocarbures de 2016, l'Inspection générale est chargée du contrôle des activités de l'amont pétrolier, de veiller au respect des dispositions du code et des textes d'application, d'interpeller les sociétés pétrolières sur le respect de la législation nationale. L'inspecteur général a également pour mission d'évaluer et de veiller à l'application de la politique du secteur.

En rappel, l'unique direction générale des hydrocarbures a été dissoute, conformément au décret du 8 août 2022. Celle-ci a été divisée en cinq administrations, notamment une Inspection générale des hydrocarbures, une direction générale de l'amont pétrolier, une direction générale de l'aval pétrolier, une direction générale de la valorisation du gaz et une direction générale de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier. Les réformes internes au ministère des Hydrocarbures visent à préparer le pays vers la transition énergétique et à répondre aux aléas du marché pétrolier.