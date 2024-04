Afrique: CAF-C1 - Mazembe écarte Petro pour affronter Al Ahly en demi-finale

Une demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique opposera le Tout-Puissant Mazembe au club égyptien d'Al Ahly du Caire. En effet le 6 avril à Luanda, le club de Lubumbashi a réalisé l'exploit de soumettre Petro Athletico d'Angola en quart de finale retour de cette C1 africaine par 2 deux buts à 1. Au match aller au stade TP Mazembe de Lubumbashi, les deux équipes s'étaient quittées sur le nul vierge de 0 but partout.

Pour cette rencontre, le technicien franco-sénégalais Lamine Ndiaye a titularisé le gardien de but Faty, et dans le champ, Ernest Luzolo Sita, Kevin Mondeko, Magloire Ntambwe, et Ibrahima Keita en défense, Oladapo en sentinelle devant la défense, avec Oscar Kabwit, Glody Likonza, Zemanga Soze et Philippe Kinzumbi. Joël Beya a été l'un des principaux dangers de la défense adverse. Le coach Lamine Ndiaye a donc disposé son équipe en 4-1-4-1.

Mazembe a pourtant été mené avant la fin du deuxième quart d'heure avec le but de Jonathan Rubio (29e). Mais les Corbeaux de Lubumbashi sont sortis de ce piège à Luanda pour aller chercher cette victoire tant souhaitée avec deux buts inscrits par Philippe Kinzumbi à la 82e minute, et par Joël Beya à la 90+6e minute, plongeant le stade national du 11 novembre de Luanda dans l'effroi. En demi-finale, le club noir et blanc de Lubumbashi fera doublement face à Al Ahly d'Egypte (tombeur de Simba SC de Tanzanie) dans une confrontation piège, d'abord à Lubumbashi le 19 avril et le 26 avril au Caire. L'autre demi-finale mettra aux prises Mamelodi Sundowns à l'Espérance de Tunis.