Maroc: Offrande inédite et riche de promesses d'Essaouira à la Cathédrale de la Giralda de Séville

Séville — "Aujourd'hui à Séville c'est au Pavillon Hassan II, siège de la Fondation des Trois Cultures, que les plus grandes congrégations chrétiennes d'Andalousie se sont réunies pour emprunter le chemin que le Maroc a ouvert à nos spiritualités respectives, celles des Trois Religions du Livre, pour qu'elles se rencontrent, échangent et se rassemblent", a déclaré le Conseiller de Sa Majesté le Roi et co-président de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, M. André Azoulay, à l'occasion de la cérémonie de remise par le maire d'Essaouira, M. Tarik Ottmani de "La Croix du Christ", offrande des artisans Souiris à la Confrérie des "Frères du Christ de la Couronne".

Réalisée en bois de thuya dans la plus pure tradition de la grande école souirie de la marqueterie, cette Croix de plus de 2 mètres de hauteur va prendre place sous le porche de la Porte de Bronze qui donne accès à la Cathédrale de la Giralda visitée chaque jour par des dizaines de milliers de personnes.

Rappelant "l'exceptionnel accueil" réservé par SM le Roi Mohammed VI et par le peuple marocain au Pape François lors de sa visite historique au Maroc, M. André Azoulay a souligné la "force, la singularité et l'exemplarité de ce message qui porte le sceau du Maroc et qui depuis la Cathédrale de la Giralda est envoyé à la Communauté des Nations plus que jamais en quête de repères".

Dans le même sillage, le président du conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, a indiqué que la remise de cette Croix du Christ est un message de fraternité adressé par le Maroc à l'Andalousie et à l'Espagne.

Remerciant dans cette perspective le représentant de l'archevêque d'Andalousie pour son émouvante prière pour SM le Roi et pour le peuple marocain, M. Ottmani a conclu en rappelant avec éloquence le lancement récent du Festival international "L'âme des cultures", un autre rendez-vous souiri dédié à l'école marocaine de la diversité et du dialogue interculturel.