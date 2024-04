Ile Maurice: Une dizaine d'aspirants comptables rivalisent avec les meilleurs mondiaux

Une dizaine de jeunes Mauriciens viennent de démontrer que leur performance peut devenir une référence mondiale dans les exigences et normes de la comptabilité de l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), qui regroupe les experts-comptables. C'est ce qui ressort de l'édition 2024 de la High Achievers' Celebration, qui s'est déroulée le 25 mars au Hennessy Park Hotel, à Ébène. C'est un rassemblement au cours duquel l'ACCA de Maurice saluer la performance hors-normes des étudiants mauriciens qui ont pris part aux examens des trois niveaux d'études de comptabilité de l'ACCA en mars, juillet, septembre et décembre derniers.

La liste des étudiants mauriciens qui se sont frottés aux meilleures performances mondiales en comptabilité pour 2023 est :Toolsi Devi Boojhawon, troisième en Strategic Business Leadership ; Beverly Halie Yim Fan Chan Soon Sen, quatrième en Financial Reporting ; Hayyan Bhaukaurally, cinquième en Performance Management ; Sania Jackaria Essack et Muntasir Diljore, septième en Financial Management et Strategic Business Reporting respectivement ; Beeneswar Dhurandar, huitième en Advanced Audit and Assurance ; Aliya Sabryya Moos, neuvième en Performance Management ; et Isabelle Meelin Cheng Hum Yuen, dizième en Advanced Taxation. D'autres se sont classés parmi les 15 ou 20 meilleurs mondiaux dans divers modules. Les meilleurs affiliates, c'est-à-dire, qui ont complété tous les cours et examens proposés par l'ACCA ont aussi été récompensés lors de cette cérémonie.

Une des principales options du programme d'ACCA Mauritius consiste à encourager les étudiants à suivre leur formation dans un institut reconnu et accrédité pour ses compétences. Le programme suit un protocole de reconnaissance à trois niveaux du statut des organisations qui proposent des cours en comptabilité. Le statut le plus élevé est le statut Platinum. À Maurice, le London College of Accountancy est le seul centre de formation comptable qui détient ce statut et seuls quatre partenaires de formation disposent du statut ACCA Platinum dans la région africaine. Les autres centres locaux de formation possèdent le statut Silver.

L'ACCA Mauritius encourage fortement les étudiants à se former dans un centre dûment reconnu et accrédité par son service de vérification que les conditions d'enseignement sont conformes aux normes de la maison en termes de contenu des matières et d'infrastructures. Une fois les études complétées et le succès obtenu à tous les examens des trois niveaux du programme de l'ACCA, ce n'est pas pour autant que le statut d'expert-comptable est automatiquement dans la poche. Pour arriver à l'étape décisive pour obtenir ce précieux statut et faire valoir son droit à en devenir membre, les aspirants doivent démontrer leurs compétences professionnelles sur 36 mois.

Ils doivent ensuite réussir à l'examen final, qui teste le niveau de leur connaissance des valeurs et principes moraux de l'ACCA, pour démontrer l'importance qu'ils attachent à la transparence et l'intégrité dans l'exercice de leur fonction d'expert-comptable. Car l'empreinte de l'ACCA sur leur diplôme peut leur ouvrir grandes les portes dans les entités du Royaume-Uni où un tel diplôme a le même poids professionnel qu'un Masters britannique dans le même domaine. Les études pour atteindre cet objectif durent au moins trois ans avec un programme composé d'une série de modules menant chacun à un examen.