Ile Maurice: Drogue, vols, retraite dorée... Entre préoccupations et prestations sociales

Au cours d'une descente sur le terrain dans la circonscription de Pamplemousses-Triolet (n°5) durant la semaine dernière, une observation nous a frappés : le nombre croissant de toxicomanes dans les villages. Bien qu'une quinzaine de personnes nous aient parlé, certaines à visage découvert, tandis que d'autres ont préféré garder l'anonymat et ont refusé l'enregistrement de leurs voix, toutes se sont plaintes de la prolifération de la toxicomanie dans cette circonscription. Et aussi du nombre considérable de voleurs se faisant souvent passer pour des récupérateurs de ferraille, ne reculant devant rien pour entrer dans les cours des habitants afin de commettre leurs méfaits.

Dans le grand village de Triolet, il n'y a pas eu de grands développements. Le complexe sportif tant attendu se fait toujours attendre, tandis que des maisons de jeux ont poussé comme des champignons dans le village. Heureusement, grâce à l'opposition des habitants, un casino n'a pu voir le jour, alors que tout était prêt pour qu'il entre en opération.

Arsenal, village paisible dans les années 70-80 avec des cas de vol presque inexistants, se trouve aujourd'hui confronté à des voleurs à la tire dans plusieurs quartiers. Autrefois un village touristique florissant où le football était roi, avec des équipes régulièrement championnes de la région nord du pays, il est désormais pratiquement dépourvu de joueurs de football. Les seuls développements notables concernent les commerces, en particulier les boutiques touristiques.

L'autre grand village, Pamplemousses, a connu un développement important avec l'ouverture de Mahogany et de Décathlon. Cependant, la construction d'un pont au coeur du village, en cours depuis plus d'un an, est vivement critiquée non seulement par les villageois, mais aussi par ceux qui empruntent cette route quotidiennement. En revanche, les personnes âgées sont satisfaites. Au moment où nous les avons rencontrées, certaines venaient de recevoir leur augmentation de la pension, ce qui rend leur vie plus confortable. Ils estiment que Pravind Jugnauth les a bien gâtés.

Perspective:Une circonscription considérée comme le baromètre du PTr

Si on tient compte des résultats des élections générales depuis 1976, chaque fois que le Parti travailliste (PTr) fait carton plein dans cette circonscription, il accède au pouvoir. Mais toute défaite par trois zéros ou par un score de 1-2, les Rouges se retrouvent dans l'opposition. À l'exception de 1982 et 2014, le PTr a toujours réussi à faire élire au moins un de ses candidats. Navin Ramgoolam a été élu à deux reprises en 1991 et 2000, mais son parti n'a pas réussi à obtenir la majorité des sièges. Lors des dernières élections générales, Ranjiv Woochit a été élu, mais toujours est-il que le PTr se retrouve dans l'opposition.

Que va-t-il se passer lors du prochain scrutin ? Tout d'abord, le flou persiste encore concernant la candidature du leader, Navin Ramgoolam, dans la circonscription no 5. Sur le papier, une alliance PTr-MMM-PMSD a toutes les chances de rafler les trois sièges ou de remporter une victoire par deux à un. Car Soodesh Callichurn, élu depuis 2014, est considéré comme l'homme à battre dans cette circonscription. Cependant, lorsque la vague se déferle, elle emporte tout sur son passage, comme l'ont expérimenté sir Seewoosagur Ramgoolam et son fils, ainsi que sir Anerood Jugnauth et même Paul Bérenger, dans d'autres circonscriptions.

Avant le redécoupage électoral, cette circonscription comptait le plus grand nombre d'électeurs, soit 70 269. Cependant, lors des prochaines élections générales, plus de 10 000 électeurs voteront ailleurs en raison des importants changements résultant du redécoupage électoral. Ainsi, 7 597 électeurs de Terre-Rouge seront transférés dans la circonscription de Port-Louis-Nord-Montagne-Longue (n°4). Le village de Baie-du-Tombeau sera divisé en trois. Environ 3 350 électeurs du Nord-Ouest de Roche-Bois et de la région du Pont-Bruniquel voteront dans la circonscription n°3 lors du prochain scrutin.

Sitting Members

Soodesh Callichurn

Sharvanand Ramkaun

Ranjiv Woochit

Candidats probables pour les élections

Navin Ramgoolam (PTr)

Anil Seeratan (MMM)

Kaviraj Rookny (PTr)

Bhushan Bahorun (Linion Moris)

Palvinasha Ramdoyal (MSM)

Mohammed Hussein (D'Epinay) :

«Je ne perçois aucune frustration sur le visage des gens. En tant que vendeur de fruits au jardin de Pamplemousses, je rencontre beaucoup de personnes et elles semblent heureuses. Il y a eu beaucoup de développement, et je peux vous dire que le ministre Soodesh Callichurn travaille ardemment. Si Dieu le veut, il sera élu aux prochaines élections générales. Pour les autres candidats, je ne saurais vous dire.»

Armoogum (Pamplemousses) :

«Je ne peux pas me plaindre du développement, mais il y a trop de voleurs et de toxicomanes dans la région. La délinquance est en augmentation, notamment les vols à la tire.»

Un retraité de 67 ans (Pamplemousses) :

«Si l'opposition est dirigée par Navin Ramgoolam, c'est perdu. En tant que journaliste, vous connaissez sûrement ses frasques. En tout cas, je ne voterai pas pour lui.»

Anju Seeparsad (conseillère du village d'Arsenal):

«Malgré nos démarches au conseil du village, le gouvernement ne nous permet pas de concrétiser nos projets. Nous sommes critiqués par les habitants. J'ai demandé la présence d'un policier à St-Joseph pour aider les élèves à traverser la route le matin et l'après-midi, mais les autorités n'ont rien fait. Vous savez ce que les députés et ministres attendent prochainement.»

Une femme d'une cinquantaine d'années (Mount) :

«Le pont à Pamplemousses est en construction depuis plus d'un an, bloquant le trafic chaque jour. Comment le gouvernement peut-il ne pas terminer les travaux ? La vie est chère à Maurice. Je veux entrer dans ce supermarché à Mahogany, mais je ne sais pas combien d'articles je pourrai acheter.»

Zakir Hossenbux (Triolet) :

«En tant que professionnel, je ne passerai pas par quatre chemins: il n'y a pas de développement dans mon village. Aux prochaines élections, je saurai quoi faire.»

Un enseignant de Morcellement St-André :

«Je me bats depuis des années pour refaire asphalter ma route, mais rien n'a été fait. Le gouvernement parle de développement, mais je ne dirai rien sur la politique. Je déciderai quand j'irai voter.»

Jacquelin Bégué (Chemin Balaclava, Arsenal):

«Isi, kréol pa gagn travay. On a tué notre football. Arsenal Youth était champion du Nord dans les années 70 et Arsenal Wanderers faisait la fierté des jeunes dans les années 80, mais tout cela a disparu. . Pas question de soutenir le gouvernement actuel.»

Un ancien électricien de 69 ans (Mount) :

«En tant que personne âgée, je ne peux pas me plaindre. Ki sannla pou donn ou sa kantité kas-la. Je pense que 90 % des personnes âgées voteront pour ce gouvernement.»

Rajen (Trou-aux-Biches) :

«Dans chaque coin de mon village, il y a des drogués, et je sais qu'il y en a aussi dans les autres villages. Je ne vois pas ce gouvernement travailler pour le peuple. Je vous donne un exemple. Si vous avez une voiture qui ne marche pas dans votre garage, que ferez-vous ? Ne faut-il pas la changer ? Vous avez compris.»

Nanda (Calebasses) :

«Il y a du développement dans mon village. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à une réunion du conseil de district et j'ai vu Soodesh Callichurn, qui a promis de répondre aux attentes des habitants. Vous voyez, j'avais mon rendez-vous à l'hôpital et les médecins me traitent bien. Ki mo pou dir ou, tou korek .»

Arun Bekai (Entertainment Dancer de Triolet) :

«L'école Maheshwarnath devait être améliorée depuis des années, mais peu de progrès ont été réalisés. Les travaux du complexe sportif ont commencé en 2014 mais ont été arrêtés et relancés plusieurs fois. On ne sait pas quand ce sera terminé. Le stade Ghurburrun n'est plus éclairé, privant les jeunes de football après l'école ou les cours privés. Ces infrastructures auraient pu empêcher les jeunes de sombrer dans la drogue.»

Khanta Parsad Bijadhur (Triolet) :

«Pour un grand village comme Triolet, il n'y a pas eu de grands développements. La route d'accès, construite avant 2014 pour désengorger le village, reste le seul projet majeur. Le centre pour personnes âgées de Pointe-aux-Piments est fermé, et le centre pour femmes entrepreneurs ne fonctionne plus comme avant. Quelle sera la réponse du gouvernement aux questions des électeurs ?»

Ramesh Seetul (retraité d'Arsenal) :

«C'est bien que les pensions des personnes âgées aient augmenté. Kan sort dan labank, ou riyé, é kan sort sipermarsé, ou ploré. Dans ce village, il y a plus de toxicomanes et de voleurs que de sportifs. Péi dan bez, get komié skandal éna.»

Ahmoye (Mon-Goût) :

«Tout va bien dans mon village. Oui, le gouvernement fait du bon travail.»

Dhaneswar Kadoo(Arsenal) :

«Pas de développement ici. Un gouvernement avec autant de scandales. Je suis triste pour mon village, où il y a tant de toxicomanes et de voleurs.»