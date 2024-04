Ile Maurice: PMSD - Deux députés sur la touche ?

Avant même la conclusion de l'alliance PTr-MMM-PMSD, des secousses internes continuent d'agiter ces partis. Pour l'heure, c'est le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) qui semble vouloir accorder ses violons en raison des divergences notées dernièrement.

Xavier-Luc Duval, leader du PMSD, n'aurait pas apprécié le comportement de deux députés de son parti, fait-on ressortir dans les rangs des Bleus. Il se chuchote que ces deux députés pourraient ne pas obtenir d'investiture aux prochaines élections générales en raison de leur manque de solidarité avec la direction du parti durant cette période de tractations intenses. Cette question a été abordée lors du bureau politique du PMSD, hier après-midi.

On ne sait pas si Xavier-Luc Duval a fait état de son sentiment au sujet de ces deux parlementaires, hier matin, lors de sa rencontre avec Navin Ramgoolam et Paul Bérenger. Selon nos sources, après la tenue de la réunion des bureaux politiques du Mouvement militant mauricien (MMM) et du PMSD, la réunion entre les trois leaders s'est bien passée. Il y aurait eu des progrès lors des discussions mais rien n'est encore finalisé.La répartition des tickets de 35-17-8 n'est pas remise en cause.

En revanche, la demande du leader du PMSD d'aligner un candidat de son parti dans la circonscription de Port-Louis Maritime- Port-Louis-Est (no 3) n'a pas été agréée puisque le Parti travailliste (PTr) compte aligner Shakeel Mohamed et Ehsan Juman et le MMM, Aadil Ameer Meea.

L'autre casse-tête demeure la circonscription où Adrien Duval sera candidat. Port-Louis-Nord-Montagne-Longue (no 4) et Mahébourg-Plaine-Magnien (no 12) sont citées comme des circonscriptions probablespour Adrien Duval puisque l'option du no 17 «ne serait plus envisageable».

Pour le poste du speaker, il semblerait qu'il aurait déjà été promis à un membre du MMM. Le PMSD pourrait se contenter du poste de Deputy Speaker. Par rapport aux postes de président et de vice-président de la République, c'est le PTr et le PMSD qui auraient le choix de présenter des candidats.

Pour le PTr, le nom de Dharmanand Fokeer est cité avec persistance. Contacté hier, celui-ci a faitressortir qu'il n'est pas demandeur et que si son nom est cité, c'est un grand honneur pour lui. Pour le poste de vice-président, c'est le nom d'Azad Domun qui est évoqué. Interrogé, ce dernier a également laissé entendre qu'il n'a jamais été demandeur pour un poste, malgré ses 60 années de fidélité au PMSD. «Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un grand honneur pour moi.»

Il est probable qu'une nouvelle rencontre des leaders ait lieu jeudi ou vendredi. Si tout va dans la bonne direction, les trois pourraient tenir une conférence de presse ensemble samedi. Évidemment, si tous les «macadams» sont aplanis. Par ailleurs, le MMM et le PTr se disent prêts à tenir leur meeting du 1er-Mai à Port-Louis. Si les discussions progressent encore avec le PMSD, les Bleus seront également présents pour ce rassemblement. Sinon ce sera «with or without the PMSD».