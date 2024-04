Ethiopie: Le Premier ministre a exprimé ses meilleurs vœux aux musulmans et réitère sa vision de réparer les fractures et de renforcer l'unité.

<strong>Addis Abeba, — Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations pour le 1445ème Eid al-Fitr.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans son message aux musulmans célébrant demain l'Aïd al-Fitr, a réitéré la vision de l'Éthiopie de réparer les fractures historiques et de renforcer l'unité multinationale.

Le Premier ministre a salué les bonnes actions démontrées au cours du mois de Ramadan. « Le mois de Ramadan qui vient de se terminer a été paisible et nous avons aidé les pauvres et les nécessiteux, c'était un mois où nous nous sommes soutenus mutuellement et les Éthiopiens de différentes confessions ont montré leur unité multinationale. »

Il a rappelé les difficultés auxquelles le pays est confronté assurant que ces obstacles ont donné à la nation des leçons qui l'aident à surmonter les défis ensemble.

Il a ajouté que, comme un bon musulman qui utilise la bénédiction, le pouvoir spirituel et les capacités acquises pendant le Ramadan pour se prolonger jusqu'au prochain Ramadan, "nous devrions utiliser les valeurs que nous avons acquises au cours du mois pour nous permettre d'atteindre le prochain chapitre où nous nous assurerons la prospérité."

Abiy a souligné que la paix, le pardon et l'amour sont nos valeurs et que l'objectif principal du pays est de surmonter les défis contemporains avec la synergie et le pardon.

En outre, selon le Premier ministre, la vision de l'Éthiopie consiste à réparer les fractures historiques et à renforcer l'unité multinationale qui garantirait à la destination de l'Éthiopie une prospérité globale.